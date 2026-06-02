Son Dakika | Trump'tan İran'la anlaşma açıklaması: Tarih verdi
Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump Tahran yönetimiyle müzakerelere ilişkin tarih vererek "anlaşmaya varabiliriz" dedi.
ABD Başkanı Trump şu ifadeleri kullandı:
"Önümüzdeki hafta İran ile ateşkesi uzatmak ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için bir anlaşmaya varılabileceğini düşünüyorum. İran ile yapılacak barış anlaşması askeri zaferden bile daha iyi olabilir."
Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi