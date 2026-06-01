Son dakika | Trump durdurmuştu: İsrail'den savaşa devam kararı!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarafların birbirine saldırmama konusunda mutabık kaldığı yönündeki açıklamasına karşın, Lübnan'ın güneyindeki operasyonların süreceğini bildirdi.

Netanyahu, X üzerinden yaptığı açıklamada, Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Görüşmede, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde Beyrut'a saldırı düzenleyeceklerini Trump'a ilettiğini belirten Netanyahu, bu konudaki tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını savundu. "Aynı zamanda, İsrail ordusu güney Lübnan'da planlandığı şekilde faaliyetlerine devam edecek" ifadelerini kullanarak bölgedeki askeri harekatın süreceğini vurguladı.

DAHİYE İÇİN SALDIRI TALİMATI VE İSRAİL BASINININ İDDİASI

Sabah saatlerinde yaptığı bir diğer açıklamada Netanyahu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenlenmesi için İsrail ordusuna talimat verdiğini bildirmişti. Ancak İsrail basını, Dahiye'ye yönelik düzenlenmesi planlanan bu saldırıların ABD'nin müdahalesiyle son anda durdurulduğunu ileri sürdü.

Sürece ilişkin ABD cephesinden yapılan açıklamalarda ise Başkan Trump, İsrail ve Hizbullah ile temas halinde olduklarını belirterek tarafların "birbirlerine saldırmama" konusunda "mutabık kaldıklarını" paylaşmıştı.

İRAN, ABD İLE MESAJLAŞMAYI DURDURDU

İsrail'in Lübnan'a yönelik operasyonlarının devam etmesi, diplomatik kanallara da yansıdı. İran, saldırıların sürmesini gerekçe göstererek, arabulucular vasıtasıyla ABD ile gerçekleştirdiği dolaylı mesaj alışverişini durdurduğunu kamuoyuna duyurdu. (AA)