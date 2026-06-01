Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya İsrailli bakandan Netanyahu'ya 'Trump'a hayır de' çağrısı

İsrailli bakandan Netanyahu'ya 'Trump'a hayır de' çağrısı

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Trump'ın Hizbullah ile sağladığı "saldırmazlık" mutabakatına tepki göstererek, Netanyahu'ya "Trump'a 'hayır' de ve Hizbullah'ı vur" çağrısında bulundu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
İsrailli bakandan Netanyahu'ya 'Trump'a hayır de' çağrısı

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ve Hizbullah'ın birbirlerine saldırmama konusunda mutabık kaldığı yönündeki açıklaması üzerine, Netanyahu'ya ABD'ye karşı çıkma çağrısında bulundu.

Trump İsrail Hizbullah ateşkesini duyurduTrump İsrail Hizbullah ateşkesini duyurdu

X üzerinden açıklama yapan Ben-Gvir, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlemeyi planladığı saldırının engellenmesine atıfta bulunarak Netanyahu'ya seslendi. Ben-Gvir, Başbakan'ın geçmişteki sözlerini hatırlatarak, "Güçlü bir başbakan, ABD Başkanı'na mümkün olduğunda 'evet' der ve gerektiğinde 'hayır' der, demiştiniz. Şimdi dostumuza, Başkan Trump'a 'hayır' deme zamanı." ifadelerini kullandı.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Açıklamasında askeri operasyon vurgusu yapan Ben-Gvir, "Şimdi Hizbullah'a vurma, savaşçılarımızın ellerini kollarını serbest bırakma zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

BÖLGEDE SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

İsrail Başbakanı Netanyahu, ordusuna Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenlemesi yönünde talimat verdiğini açıklamıştı. İsrail basını, Dahiye bölgesine düzenlenmesi planlanan saldırıların ABD'nin müdahalesiyle son anda durdurulduğunu ileri sürmüştü.

Netanyahu'dan Gazze'ye saldırı talimatı: İşgal alanını yüzde 70’e çıkarınNetanyahu'dan Gazze'ye saldırı talimatı: İşgal alanını yüzde 70’e çıkarın

Trump, İsrail ve Hizbullah ile yapılan görüşmeler neticesinde tarafların "birbirlerine saldırmama" konusunda mutabık kaldıklarını kamuoyuyla paylaşmıştı. Yaşananların ardından İran, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesini gerekçe göstererek, arabulucular vasıtasıyla ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğunu duyurmuştu. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Trump Netanyahu
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro