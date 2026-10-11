Son Dakika | Trump açıkladı: Rusya Ukrayna savaşında enerji ateşkesi ilan edildi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2022'den bu yana devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tarafların ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

Trump'ın açıkladığı ateşkese ilişkin konuşan Ukrayna Lideri Volodimir Zelenski anlaşmadan haberinin olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump

RUSYA-UKRAYNA ARASINDA ENERJİ ATEŞKESİ

"Enerji ateşkesi" konusunda mutabakata vardıkları için taraflara teşekkür eden Trump, Truth Social hesabı üzerinden yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Derhâl geçerli olmak üzere, Rusya ile Ukrayna arasındaki Savaşta bir ENERJİ ATEŞKESİ ilan edilmiştir. Her iki taraf da mutabakata vardı. Sakın bozmayın! Bu konudaki hassasiyetiniz için teşekkür ederim."

ZELENSKİ'DEN 'HABERİM YOK' AÇIKLAMASI

Trump'ın ateşkes duyurusunun hemen ardından Axios'a konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, mutabakattan haberi olmadığını belirtti.

Moskova tarafının kabul etmesi hâlinde kendilerinin de kabul edeceğini ifade eden Zelenski şöyle konuştu:

"Eğer Başkan Trump bunu Putin ile müzakere ettiyse, lütfen ateşkesin ne zaman başladığını bize bildirsin. Biz hazırız ve bunu kabul edeceğiz."