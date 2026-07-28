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Halk TV Dünya Son dakika | Japonya’da 7.1 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Son dakika | Japonya’da 7.1 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Son dakika haberi... Japonya'nın güneyindeki Kumamoto eyaleti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yatsuşiro Denizi sahiline tsunami vurabileceği bildirildi.

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Japonya Meteoroloji Ajansına göre, Kumamoto eyaleti merkezinde bulunan Uki ve Hikawa bölgelerinde yerel saatle 16.27'de deprem oldu.

7,1 büyüklüğündeki deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi. Devlet televizyonu NHK'ye göre, sarsıntı sonrası ölü ya da yaralı bildirilmedi.

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TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Ajans, depremin Kumamoto'nun Yatsuşiro, Uto, Maşiki bölgelerinde de şiddetli hissedildiğini belirtti.

Devlet televizyonu NHK, deprem sonrası Kumamoto'ya kıyısı bulunan Yatsuşiro Denizi sahiline tsunami vurabileceğini bildirdi. (AA)

Son dakika | Japonya’da 7.1 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı - Resim : 2

DEPREM ÇANTASINDA OLMASI GEREKENLER NELERDİR?

Deprem gibi afetlerde ilk saatler hayati önem taşıyor. Uzmanlar, olası bir deprem sonrasında temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için her evde kolay ulaşılabilir bir noktada deprem çantası bulundurulması gerektiğini belirtiyor.

İçerisinde bulunacak malzemelerin, en az 72 saat boyunca temel ihtiyaçları karşılayacak şekilde hazırlanması tavsiye ediliyor.

Deprem çantasında öncelikle yeterli miktarda içme suyu ve uzun süre bozulmadan saklanabilen konserve, bisküvi, kuru meyve, kuruyemiş ve enerji barı gibi gıdalar yer almalıdır. Ayrıca ilk yardım çantası, düzenli kullanılan ilaçlar ve temel hijyen malzemeleri de mutlaka çantaya eklenmelidir.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Japonya Deprem
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