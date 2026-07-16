Afet senaryosu planları değiştirdi! Japonya'ya "ikinci başkent" geliyor

Japonya, olası büyük depremler ve diğer afetlere karşı devlet yönetiminin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla kritik bir adım attı. Ülke parlamentosunun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi, Tokyo'nun işlevlerini olağanüstü durumlarda devralabilecek bir "ikinci başkent" oluşturulmasını öngören yasa tasarısına onay verdi.

İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ile koalisyon ortağı Japonya İnovasyon Partisi (JIP) tarafından hazırlanan düzenleme, olağanüstü koşullarda merkezi yönetimin faaliyetlerini sürdürebilecek alternatif bir idari merkez oluşturulmasını hedefliyor.

BAŞBAKANA YETKİ VERİLECEK

Tasarı kapsamında başbakana, valiliklerden gelecek başvuruları değerlendirme yetkisi verilecek. Seçim sürecinde nüfus yoğunluğu, ekonomik kapasite ve bölgenin idari yeterliliği gibi kriterler dikkate alınacak. Bu değerlendirmelerin ardından ikinci başkent olarak görev yapacak bölge belirlenecek.

DANIŞMANLAR MECLİSİ'NDEN ONAY BEKLENİYOR

İktidar partileri, aday şehirlerin Tokyo ile aynı doğal afet risklerini taşımamasını temel şartlardan biri olarak öne çıkarıyor. Böylece büyük bir deprem veya başka bir acil durumda ülke yönetiminin tek bir bölgeye bağımlı kalmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Temsilciler Meclisi'nden geçen düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için parlamentonun üst kanadı olan Danışmanlar Meclisi'nin de onay vermesi gerekiyor. Liberal Demokrat Parti ile Japonya İnovasyon Partisi, mevcut yasama dönemi sona ermeden tasarının üst meclisten de geçerek yasalaşmasını hedefliyor.