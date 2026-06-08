Son Dakika | İsrail saldırıları başladı! İran'da 3 kentte patlama sesleri

İran devlet televizyonu, başkent Tahran başta olmak üzere Tebriz ve İsfahan kentlerinde patlama sesleri duyulduğunu duyurdu. Patlamaların ardından İsrail ordusundan bir açıklama geldi. Dün geceyi bugün bağlayan saatlerde İran, Lübnan'a saldırıları gerekçe göstererek İsrail'i vurmuştu.

İSRAİL: İRAN’DAKİ ASKERİ HEDEFLERİ VURDUK

İsrail ordusu (IDF), Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, “Kısa bir süre önce İsrail Hava Kuvvetleri, batı ve merkez İran’daki İran terör rejimine ait askeri hedefleri vurdu” ifadesine yer verdi. Açıklamada, saldırılarda can kaybı veya hedeflerin tam konumuna ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Patlamaların merkez kent Karac yakınlarında da duyulduğu bildirildi. İran, İsrail’e yönelik füze saldırıları başlatmasının ardından Tahran’daki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı’na gelen tüm uçuşları “ikinci bir duyuruya kadar” askıya aldı. Söz konusu havalimanı, nisan ayında yeniden açılmıştı.

İRAN: İSRAİL BALİSTİK FÜZEYLE SALDIRDI

İran resmi haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Siyonist düşman, havadan fırlatılan balistik füzeler kullanarak ülkemiz topraklarındaki bazı hedeflere saldırı düzenledi" ifadeleri kullanıldı.

İran devlet televizyonu, Tahran, Tebriz ve İsfahan kentlerinde patlama seslerinin duyulduğunu belirtmişti.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİYOR

İran’ın İsrail’e füze fırlatmasının ardından Asya piyasalarında petrol fiyatları yükseldi. Küresel gösterge Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,6 artarak 95,50 dolara, ABD tipi ham petrol ise yüzde 2,5 artışla 92,75 dolara çıktı. Nisan ayında varılan kırılgan ateşkesten bu yana enerji fiyatlarında sert dalgalanmalar yaşanıyor.

TRUMP’TAN NETANYAHU’YA: MİSİLLEME YAPMA

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın füze saldırısının ardından çeşitli medya kuruluşlarına yaptığı açıklamalarda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu misilleme yapmamaya çağırmıştı. Axios’a konuşan Trump, Netanyahu’ya “ek bir saldırı” görmek istemediğini söyledi. İsrail basınına göre Trump, “İran saldırıları kimseye zarar vermedi. Herkes eğlendi. İsrail’in vuruşu vardı, İran’ın vuruşu vardı. Bir başkasına ihtiyacımız yok” dedi. Trump ayrıca Financial Times’a yaptığı açıklamada, Netanyahu’nun İran ile bir anlaşmayı kabul etmekten başka “seçeneğinin olmadığını” belirtti.