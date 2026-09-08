Son Dakika | ABD'nin tehdidinin ardından İran'da patlama sesleri

ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan geçen İran tankerlerine yönelik saldırı tehditlerinin ardından, İran'ın Hark Adası demirleme bölgesi ile Cask kenti yakınlarında patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

Mehr Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, patlamaların kaynağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD'DEN "İRAN'A SALDIRI DÜZENLEDİK" AÇIKLAMASI

Fox News'e konuşan ABD'li bir yetkili İran'daki saldırıyı üstlendiklerini belirtti.

"ABD ordusu, Hark Adası ve Cask yakınlarındaki hedefleri vurdu." diyen yetkili şöyle konuştu:

"Hedefler arasında İran petrol tankerleri de bulunuyor. Bu, İran'ı ekonomik olarak sıkıştırmaya yönelik daha geniş bir çabanın parçası. Strateji, İran ham petrol tankerlerini batırma ve devre dışı bırakmayı içeriyor."

ABD'DEN İRAN'A SALDIRI TEHDİDİ

İran Silahlı Kuvvetleri Hatemü’l-Enbiya Merkez Karargâhı Komutanlığı, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan geçen İran tankerlerine yönelik olası saldırı tehditlerine karşı bölgedeki ABD üslerini hedef alacaklarını duyurmuştu.

Yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Saldırgan ABD ordusu, İran petrol tankerlerine vurmak amacıyla tahliye uyarısında bulunmuştur. Bu nedenle ilan ediyorum ki; İran petrol tankerlerine yapılacak her türlü tecavüz/saldırı, ABD’nin bölgedeki üslerinin İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alınmasına yol açacaktır."