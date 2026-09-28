Şiddetli yağış Hindistan’ı vurdu: Ölümler arttı, on binlerce kişi evlerinden çıkarıldı

Hindistan’ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaleti, üç gündür etkili olan şiddetli yağışların ardından sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Çok sayıda yerleşim yerinin su altında kaldığı eyalette ilk belirlemelere göre 62 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı. 1000’den fazla evin de sel ve aşırı yağış nedeniyle hasar gördüğü bildirildi.

Yağışların ardından özellikle su baskınlarının yaşandığı bölgelerde kurtarma ve tahliye çalışmaları yoğunlaştırıldı. Ekipler, sel sularının ulaştığı bölgelerde yaşayanları daha güvenli noktalara taşırken, yetkililer vatandaşlara zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Sel riskinin bulunduğu bölgelerde hızlı akan nehir, dere ve su kanallarından uzak durulması istendi. Uttar Pradeş'in başkenti Lucknow'un da aralarında bulunduğu bazı bölgelerde okullarda eğitime ara verildi.

YAĞIŞLARIN AZALMASI BEKLENİYOR

Bölgedeki hava koşullarına ilişkin değerlendirmede bulunan Lucknow Bölgesel Meteoroloji Merkezi'nden kıdemli bilim insanı Atul Kumar Singh, Bengal Körfezi üzerindeki hava sisteminin zayıflamasıyla birlikte yağışların pazartesi gününden itibaren azalmasının beklendiğini açıkladı.

Bununla birlikte eyaletin doğu ve batı kesimlerinde salı gününe kadar hafif yağışların devam edebileceği belirtildi. Bu nedenle selden etkilenen bölgelerde riskin tamamen ortadan kalkmadığı ifade edildi.

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Öte yandan 28 Eylül tarihli daha yeni bir Uttar Pradeş durum raporu, felaketin boyutunun ilk açıklamalardan daha ağır olduğunu ortaya koydu. Rapora göre 25-27 Eylül arasında etkili olan yağışlarda can kaybı 81’e, yaralı sayısı 62’ye ve hasar gören ev sayısı 2 bin 254’e yükseldi. Eyalet genelinde 154 hayvanın da öldüğü bildirildi.

Aynı raporda, eyalet genelindeki 75 bölgenin 56'sında normalin çok üzerinde yağış kaydedildiği belirtildi. Tarım arazilerindeki zararın ise henüz tam olarak belirlenemediği, ekiplerin kurtarma, yardım ve hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

75 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Şiddetli yağışların etkilediği bir diğer bölge ise Hindistan’ın doğusundaki Odisha eyaleti oldu. Eyalette nehirlerin yükselmesi ve alçak kesimlerde sel riskinin artması üzerine 75 binden fazla kişi güvenli bölgelere götürüldü.

Yetkililer, özellikle alçak kesimlerde yaşayan vatandaşları tahliye ederken, yüzlerce kişinin geçici yardım merkezlerine yerleştirildiği bildirildi. Odisha'da da yağışların yol açtığı sel ve taşkınlara karşı kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.