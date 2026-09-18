Savaşın faturası büyürken Trump’tan ekonomi hamlesi! “Muz yemeyin, para cebinizde kalsın”

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran savaşı nedeniyle artan ekonomik baskılarla karşı karşıya olduğu bir dönemde yaptığı açıklamalar, bu kez muz üzerinden ticaret açığı tartışmasını gündeme taşıdı.

İran’la savaşın yedinci ayına girdiği süreçte ABD’de petrol ve enerji maliyetleri yükselirken, bu durum tarım, ulaşım ve gıda tedarik zincirine de yansımaya başladı. Reuters, özellikle yüksek dizel fiyatlarının çiftçilerin maliyetlerini artırdığını ve bunun marketlerdeki gıda fiyatları üzerinde yeni bir baskı oluşturabileceğini bildirdi.

"MUZ YEMEYİ BIRAKIN"

Trump ise ABD’nin diğer ülkelerle ticaret açığını anlatırken dikkat çeken bir örnek kullandı.

ABD Başkanı, Brezilya'dan yapılan muz ithalatını örnek göstererek, “Eğer Brezilya'dan 2 milyar dolarlık muz alırsak, aslında 2 milyar dolar kaybediyoruz. Yani muz yemeyi bırakırsak 2 milyar dolar tasarruf ederiz” ifadelerini kullandı. Sözler, Trump’ın ticaret açığı yaklaşımının sosyal medyada geniş biçimde tartışılmasına neden oldu.

GIDA TARİFELERİNDE GERİ ADIM

Trump yönetiminin gıda ithalatına yönelik tarife politikasında ise daha önce önemli bir geri adım atılmıştı.

Beyaz Saray, ABD'de yeterli miktarda üretilmeyen veya hiç üretilmeyen bazı tarım ürünlerini “mütekabil” tarifelerin kapsamından çıkardı. Listede kahve, çay, tropikal meyveler ve meyve suları, kakao, çeşitli baharatlar, muz, portakal, domates ve sığır eti gibi ürünler bulunuyor.

Muafiyet kapsamı avokado, ananas, hindistan cevizi ve çeşitli kuruyemişler gibi ürünleri de içeriyor. Yönetim, kararın gerekçeleri arasında ABD'de yeterli miktarda üretilemeyen ürünlerin ithalatına uygulanan tarifelerin yeniden düzenlenmesini gösterdi.

YERLİ ÜRETİMİ DESTEKLEME HAMLESİ

Reuters'ın aktardığına göre söz konusu düzenleme, tüketicilerin yüksek market fiyatlarına ilişkin artan endişelerinin bulunduğu bir dönemde geldi. Bazı temel gıda ürünlerinde fiyat artışları dikkat çekerken, Trump yönetimi tarifelerin fiyatlar üzerindeki etkisini uzun süre reddetmişti.

Trump'ın ticaret politikası özellikle Latin Amerika ülkeleri açısından da dikkat çekiyor. ABD yönetimi, bir yandan yerli üretimi desteklemek ve ticaret dengesini değiştirmek amacıyla tarifeleri kullanırken, diğer yandan ABD'de yeterli miktarda üretilemeyen gıda ürünlerinde tüketici fiyatlarını baskılamamak için istisnalar uyguladı. Trump'ın ticaret temsilcisi Jamieson Greer de daha önce kahve, kakao ve muz gibi ABD'de üretilmeyen ürünlerde tarife uygulanmasının gereksiz olduğunu söylemişti.

SAVAŞIN EKONOMİK FATURASI TARTIŞILIYOR

Bu gelişmeler, Washington'ın İran savaşı nedeniyle karşı karşıya olduğu ekonomik baskının arttığı bir döneme denk geldi.

Reuters, İran savaşı nedeniyle petrol arzında yaşanan bozulmaların ABD'de benzin fiyatlarını yükselttiğini ve bunun yaklaşan Kasım ara seçimleri öncesinde Trump yönetimi açısından siyasi açıdan önemli bir ekonomik sorun haline geldiğini bildirdi. Trump ise 16 Eylül'de savaşın “umarım sonuna doğru” olduğunu söyledi.

İSRAİL'E SİLAH DESTEĞİ SORUN YARATTI

Öte yandan ABD'nin savaş nedeniyle artan askeri harcamaları ve İsrail'e yönelik silah desteği de Washington'daki tartışmaların diğer ayağını oluşturuyor.

Trump yönetiminin İsrail'e yönelik hazırladığı 2,8 milyar dolarlık silah paketinde 40 bin adet 2 bin libre (yaklaşık 907 kilogram) ağırlığında bomba bulunuyor. Paketin 20 bin MK-84 ve 20 bin BLU-117 bombasından oluştuğu bildirildi. Ayrıca yeraltındaki sert hedeflere yönelik I-2000 penetratör savaş başlıkları da pakette yer alıyor.

Söz konusu satışın büyük bölümünün ABD'nin İsrail'e sağladığı Foreign Military Financing mekanizması üzerinden finanse edilmesi planlanıyor. Bu sistemde ABD'nin sağladığı finansman İsrail tarafından Amerikan silahlarının satın alınmasında kullanılıyor.

KONGRE'DEN İTİRAZ GECİKMEDİ

Satışa Kongre'den de itiraz geldi. Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'nin kıdemli Demokrat üyesi Gregory Meeks, pakete ilişkin çekince bildirdi ve satışın kullanım koşullarına ilişkin yeterli güvence bulunmadığını savundu.

Böylece Trump yönetimi bir yandan artan savaş ve enerji maliyetleriyle mücadele ederken, diğer yandan Amerikalı tüketicilerin market fiyatlarına ilişkin baskısını hafifletmek için bazı ithal gıdalardaki tarifeleri kaldırıyor. Aynı dönemde İsrail'e milyarlarca dolarlık yeni silah satışının gündeme gelmesi ise Washington'daki bütçe ve dış politika tartışmalarını yeniden alevlendiriyor.