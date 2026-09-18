Trump İran konusunda kararını veriyor! Körfez liderlerini New York’a çağırdı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden savaşta yeni bir dönüm noktasına gelindiğini açıkladı. Trump, Washington'ın önünde İran'a yönelik büyük çaplı askeri operasyonları yeniden başlatmak ile farklı bir yol izlemek arasında kritik bir karar bulunduğunu söyledi.

Trump, yaklaşan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları öncesinde Amerikan haber platformu Axios'a konuştu. İran konusunda henüz nihai kararını vermediğini belirten Trump, savaşın nasıl sürdürüleceğine ilişkin seçeneklerin masada olduğunu ifade etti.

"BENİM İÇİN HER ŞEY MÜMKÜN"

ABD Başkanı, İran'a yeniden büyük bir saldırı düzenleme ihtimali konusunda oldukça açık konuşarak, “Önümde vermem gereken önemli bir karar var. İçeri girip onları yok etmek istiyor muyum, istemiyor muyum? Bu, büyük bir karar. Benim için her şey mümkün.” dedi.

Trump'ın açıklaması, bir gün önce savaşın sona yaklaşmasını umduğunu söylemesinin ardından geldi. ABD Başkanı, daha önce de İran'la yürütülen görüşmeler sonuç vermezse askeri operasyonların yeniden genişletilebileceği mesajını vermişti.

KÖRFEZ LİDERLERİYLE GÖRÜŞECEK

Trump'ın kararında bölge ülkelerinin görüşlerinin de etkili olması bekleniyor. ABD Başkanı, gelecek hafta BM Genel Kurulu için bulunacağı New York'ta Körfez ülkelerinin liderleriyle bir araya gelecek.

Axios'un aktardığına göre toplantıya Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman liderleri veya dışişleri bakanlarının katılması planlanıyor. Toplantıda İran savaşının geleceği ve savaş sonrasına ilişkin ABD planının ele alınması bekleniyor.

Trump, söz konusu görüşmenin amacını ise şu sözlerle açıkladı:

“Bu ülkelerin nerede durduklarını ve durumlarının nasıl olduğunu öğrenmek istiyorum.”

ABD Başkanı, Körfez ülkelerini uzun süredir koruduklarını savunarak, bölgedeki müttefiklerinin savaşa ilişkin değerlendirmelerini dinlemek istediğini belirtti.

Axios'a göre Washington yönetimi aynı zamanda İran'la savaşın ardından uygulanacak strateji üzerinde çalışıyor. ABD'nin Ortadoğu'daki askeri varlığının yıl sonuna kadar mevcut seviyelerde tutulması da olası bir yeni çatışma ihtimaline karşı hazırlık olarak değerlendiriliyor.

"İRAN'A GİDEN TEK BİR GEMİ BİLE OLMADI"

Trump, İran'a yönelik deniz ablukasına ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İran'ın petrol ihracatını engelleyen ablukadan memnun olduğunu söyleyen Trump, “Başladığımızdan beri İran’a giden tek bir gemi bile olmadı. Denediler ama biz onları havaya uçurduk.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, uygulanan baskının Tahran'ı müzakere masasına yönelttiğini savundu. Trump'a göre İran yönetimi Washington'la doğrudan temas halinde ve bir anlaşmaya varmak istiyor.

Trump, “İranlılar hâlâ bir anlaşma yapmayı çok istiyor” mesajı verirken, diplomatik seçeneğin de tamamen ortadan kalkmadığını ortaya koydu.

NETANYAHU SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Trump'a New York'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşüp görüşmeyeceği de soruldu.

ABD Başkanı bu soruya yalnızca “Görüşebilirim.” yanıtını verdi.

Netanyahu'nun da BM Genel Kurulu kapsamında New York'ta olması beklenirken, Axios'a göre iki lider arasında şu aşamada kesinleşmiş bir görüşme bulunmuyor.