Rusya ile Kuzey Kore sınırında ilk kara yolu köprüsü açıldı

Rusya ile Kuzey Kore arasındaki işbirliğini ulaştırma alanında da güçlendirecek yeni bir bağlantı hayata geçirildi. İki ülkenin sınırındaki Tumen Nehri üzerine inşa edilen köprü, eş zamanlı düzenlenen törenlerle hizmete açıldı. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda ve çift şeritli olarak inşa edilen yapı, Kuzey Kore'nin Rason sınır bölgesi ile Rusya'nın Uzak Doğu'daki Khasan bölgesini birbirine bağlıyor.

AÇILIŞA İKİ ÜLKENİN BAŞBAKANLARI KATILDI

Açılış törenine iki ülkeden üst düzey yetkililer katılırken, Kuzey Kore Başbakanı Pak Thae-song ile Rusya Başbakanı Mihail Mişustin etkinlikte video bağlantısıyla yer aldı. Mişustin, yeni ulaşım bağlantısının sınır bölgelerindeki altyapıyı geliştireceğini ve bunun iki ülke arasındaki ticaret, ekonomi ve teknoloji alanlarındaki işbirliğine ivme kazandıracağını söyledi. Rusya Başbakanı ayrıca köprünün günlük 300'e kadar aracın geçişine imkan sağlayacağını ve Rusya'nın federal kara yolu ağına bağlanacağını belirtti.

Kuzey Kore Başbakanı Pak Thae-song ise projenin Pyongyang ile Moskova arasındaki işbirliğini daha da sağlamlaştıracağını ifade etti. Pak, köprünün iki ülke halklarının beklenti ve hedeflerine hizmet edeceğini dile getirdi. Açılış sırasında Kuzey Kore ve Rusya bayraklarını taşıyan kamyonların köprüden geçirilmesi de iki ülke arasındaki yeni kara bağlantısının ilk sembolik geçişi oldu.

İLK KARA YOLU KÖPRÜSÜ

Yeni köprü, iki ülke arasındaki ulaşım açısından ayrıca sembolik bir önem taşıyor. Rusya ve Kuzey Kore arasında halihazırda hava ve demir yolu bağlantıları bulunmasına rağmen, Tumen Nehri üzerindeki bu yapı iki ülkesini doğrudan birbirine bağlayan ilk kara yolu köprüsü olma özelliğini taşıyor.

STRATEJİK ÖNEM KAZANACAK

Köprü, Kuzey Kore'nin kuzeydoğusundaki Rason ile Rusya'nın sınır bölgesi Khasan arasında uzanıyor. Çin ve Rusya'nın nehrin sol kıyısında, Kuzey Kore'nin ise sağ kıyısında bulunduğu 500 kilometreden uzun Tumen Nehri, kuzeydoğu Asya'da üç ülkenin sınırlarının kesiştiği önemli bir coğrafi hat oluşturuyor ve Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) dökülüyor.

Yaklaşık 17 kilometrelik Rusya-Kuzey Kore sınırı, iki ülke arasındaki yeni ulaşım bağlantısının kurulacağı alanın stratejik önemini de artırıyor. Buna karşılık Kuzey Kore'nin Çin'le olan sınırı yaklaşık 1.350 kilometre uzunluğunda bulunuyor. Yeni köprüyle birlikte Moskova ve Pyongyang arasındaki mevcut hava ve demir yolu bağlantılarına doğrudan bir kara ulaşım hattı da eklenmiş oldu.