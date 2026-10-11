Riyad’da okullarda yüz yüze eğitime bir hafta ara verildi
Yemen'deki Husilerin saldırılarının hedefinde Suudi Arabistan var. Başkent Riyad'da saldırılarının ardından okullarda yüz yüze eğitime bir hafta ara verilerek uzaktan eğitime geçildi.
Riyad'daki okullarda 11-17 Ekim arasında dersler eğitim platformları üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da, Husilere atfedilen ve Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nı hedef alan saldırının ardından okullarda yüz yüze eğitime bir hafta ara verildi. 11-17 Ekim tarihleri arasında dersler uzaktan eğitim yoluyla yapılacak.
DERSLER ÇEVRİM İÇİ PLATFORMLARDAN YAPILACAK
Yerel basında yer alan haberlere göre, Riyad’daki okullarda 11-17 Ekim tarihleri arasında eğitim çevrim içi platformlar üzerinden sürdürülecek.
Velilere gönderilen mesajda, kararın Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığının talimatları doğrultusunda alındığı belirtildi. Buna göre öğrenciler, söz konusu tarihlerde derslere uzaktan katılacak.
KARAR, HAVALİMANINA YÖNELİK SALDIRININ ARDINDAN GELDİ
Uzaktan eğitime geçilmesi kararının, Yemen’deki İran destekli Husilere atfedilen ve başkent Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nı hedef alan saldırının ardından alındığı aktarıldı.
Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (GACA), saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 309 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu bildirilmişti.