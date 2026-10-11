Halk TV Dünya Riyad’da okullarda yüz yüze eğitime bir hafta ara verildi

Riyad’da okullarda yüz yüze eğitime bir hafta ara verildi Yemen'deki Husilerin saldırılarının hedefinde Suudi Arabistan var. Başkent Riyad'da saldırılarının ardından okullarda yüz yüze eğitime bir hafta ara verilerek uzaktan eğitime geçildi.