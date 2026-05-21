Radyodan 'kral öldü' anonsu şoke etti: İngilizlerin yüreği ağzına geldi

İngiltere merkezli radyo istasyonu Radio Caroline'ın yayın akışı, salı günü aniden kesilerek yerini "Hükümdarın Ölümü" anonsuna bıraktı. Sunucuların normal yayınların durdurulduğunu duyurmasının hemen ardından radyoda "Tanrı Kralı Korusun" (God Save the King) marşı çalınmaya başlandı. Yaklaşık 15 dakika boyunca sessizliğe bürünen istasyon, gerçeğin anlaşılması üzerine yeniden yayına dönerek dinleyicilerden özür dilediğini açıkladı.

BİLGİSAYAR HATASI PROSEDÜRÜ TETİKLEDİ

İstasyon Müdürü Peter Moore, ülke genelinde kısa süreli bir şoka neden olan olayın arkasında ana stüdyodaki bir "bilgisayar hatası" olduğunu belirtti. İngiltere'deki yayın kuruluşlarının olası bir hükümdar ölümü durumunda hazır tuttuğu 'Menai Köprüsü Operasyonu' (Operation Menai Bridge) acil durum prosedürünün yanlışlıkla tetiklendiğini ifade eden Moore, durumu şu sözlerle açıkladı:

"Ana stüdyomuzdaki teknik bir hata nedeniyle, yalnızca ihtiyaç halinde kullanılacak olan ölüm prosedürü yanlışlıkla aktif edildi ve Majesteleri Kral'ın hayatını kaybettiği duyuruldu. Radio Caroline, prosedür gereği olması gerektiği gibi o anda sessizliğe gömüldü. Bu da bizi program akışını normale döndürmeye ve yayında bir özür açıklamaya sevk etti."

PROSEDÜR NASIL İŞLEDİ?

Hükümdarın geleneksel Noel mesajlarını yayınlamaktan her zaman memnuniyet duyduklarını belirten Moore, neden oldukları her türlü üzüntü için Kral Charles ve dinleyicilerden özür dilediklerini bildirdi. Radyo frekanslarında yas prosedürünün devreye girdiği saatlerde, Kral Charles'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğu ve Kraliçe Camilla ile birlikte üç günlük resmi ziyaret kapsamında Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta bulunduğu kaydedildi.

KRALİYET ÇİFTİ KUZEY İRLANDA'DAYDI

Kraliyet çiftinin, olay anlarında geleneksel bir İrlanda müziği ve dans festivali kapsamında sanatçılarla bir araya geldiği öğrenildi. Sosyal medyada da yankı bulan olay, dinleyiciler arasında şaşkınlık yarattı.

SOSYAL MEDYADA ŞAŞKINLIK

Bir radyo dinleyicisi yaşadığı kısa süreli paniği şu sözlerle aktardı:

"Haberi duyunca hemen aileme söyledim. Sonra bunun hata olduğunu öğrenince hepimiz gülmeye başladık."