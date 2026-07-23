Polisin "Sopayı bırak" çağrısına aldırmadı! Babasını beyzbol sopasıyla öldürdü

ABD'nin Connecticut eyaletine bağlı Meriden kentinde yaşanan aile faciası, polis vücut kamerasına yansıyan görüntülerle gündeme oturdu. Pazar sabahı meydana gelen olayda, 38 yaşındaki Robert Jenkins III, evlerinin ön bahçesinde 69 yaşındaki babası Robert Jenkins Jr.'ı beyzbol sopasıyla acımasızca darbederek öldürdü.

Olay yerine ilk ulaşan Meriden Polis Departmanı'ndan polis memuru Anthony Offiaeli, saldırgana defalarca "Sopayı bırak" çağrısında bulundu. Ancak Connecticut Başmüfettişliği'nin ön raporuna göre Jenkins III, yerde hareketsiz yatan babasının başına sopayla vurmaya devam etti.

"DUR" EMRİNE UYMADI

Raporda, polis memurunun saldırgana dört kez sopayı bırakması yönünde emir verdiği, saldırının sürmesi üzerine ise hizmet silahıyla çok sayıda el ateş açtığı belirtildi. Vücut kamerası görüntülerinde Jenkins III'nin vurulduktan sonra sopayı bırakarak yere yığıldığı görüldü.

Yetkililere göre polis memuru Offiaeli, saldırgana en az 18 el ateş etti. Ağır yaralanan Jenkins III, aynı gün saat 23.30'da gövdesine isabet eden çok sayıda kurşun nedeniyle hayatını kaybetti. Ölümü adli makamlar tarafından "cinayet" olarak kayıtlara geçirildi.

69 yaşındaki baba Robert Jenkins Jr.'ın ise künt kafa travmasına bağlı ağır yaralanmalar sonucu yaşamını yitirdiği ve ölümünün de cinayet olarak değerlendirildiği açıklandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis memuru Offiaeli'nin idari izne çıkarılıp çıkarılmadığı henüz açıklanmadı. Connecticut'ta ölümle sonuçlanan polis müdahalelerinin ardından görevli memurların soruşturma tamamlanana kadar idari izne ayrılması yaygın bir uygulama olarak biliniyor.

KOMŞULAR: BUNA İNANAMIYORUZ

Mahalle sakinleri yaşanan vahşetin ardından büyük şaşkınlık yaşadı. Komşulardan Raymond Prue, baba ve oğlunu kamuoyunda her zaman saygılı ve sosyal insanlar olarak gördüklerini belirterek, "Her anlarını bilmiyorum ama dışarıda olduklarında saygılı ve sosyal kişilerdi" dedi.

Bir diğer komşu Kirsten Anderson ise Robert Jenkins III'nin daha önce de şiddet içerikli öfke patlamaları yaşadığını öne sürdü. Anderson, "Yardıma ihtiyacı vardı. Polis ona durmasını söylemesine rağmen saldırmaya devam etti. Bu yüzden polis ateş etmek zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.