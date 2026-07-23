Genç kadını reddedildiği için yumruklayarak bayılttı! Aldığı ceza tartışma yarattı

İngiltere'nin Dorset kontluğundaki Bournemouth kentinde yaşanan saldırı kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Eritre uyruklu 35 yaşındaki Abdoela Berhan, Cameo adlı gece kulübünden çıkan 20 yaşındaki Cleo Lake ve arkadaşlarına yaklaşarak onlarla konuşmaya çalıştı. Genç kadınların ilgisini reddetmesi üzerine Berhan, Lake'e tüm gücüyle yumruk attı.

Güvenlik kameralarına da yansıyan saldırıda Cleo Lake aldığı darbeyle bilincini kaybederek yere yığıldı. Genç kadın kanlar içinde kalırken olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

"KENDİMİ SAVUNDUM" DEDİ, GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Southampton Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Berhan suçlamaları reddetti. Tigrinya tercümanı aracılığıyla ifade veren sanık, genç kadınlardan çakmak istediğini, kendisine küfredildiğini ve tehdit edildiğini öne sürerek yalnızca kendisini savunduğunu iddia etti.

Ancak mahkeme, güvenlik kamerası görüntülerinin bu savunmayı açıkça çürüttüğünü belirtti. Hakim Orla Austin, saldırının tamamen reddedilen yakınlaşmanın ardından gerçekleştiğine hükmetti.

"SADECE REDDETTİĞİ İÇİN SALDIRDI"

Hakim Austin kararında, Cleo Lake'in Berhan'ın yaklaşımını reddetme hakkına sahip olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Genç kadının sizi reddetmesine karşılık yüzüne büyük bir güçle yumruk attınız. Bu darbe onu bayılttı, sokakta kanlar içinde bıraktı ve ambulans müdahalesini gerektirdi. Görüntüler, kendinizi savunduğunuz yönündeki iddianızı desteklemiyor."

Mahkeme, Berhan'a basit yaralama suçundan verilebilecek en yüksek ceza olan 6 ay hapis cezasını verdi.

"ALTI AYDAN DA ÖNCE ÇIKACAK"

Kararın ardından konuşan Cleo Lake'in annesi Helen O'Brien, verilen cezanın yetersiz olduğunu söyledi.

O'Brien, kızının saldırının etkilerini hâlâ atlatamadığını belirterek, "Onu kanlar içinde yerde yatarken gösteren görüntüleri düşündükçe hâlâ ağlıyorum. Cleo artık eskisi gibi mutlu ve kaygısız biri değil. Üstelik suçunu inkâr etmeye devam etmesi ne kadar pişmanlıktan uzak olduğunu gösteriyor. Muhtemelen altı aydan da önce serbest kalacak." ifadelerini kullandı.

Cleo Lake ise hakimin verebileceği en ağır cezayı verdiğini belirterek, saldırganın sonunda cezasını almış olmasından dolayı rahatladığını söyledi.

BAŞKA SUÇLARDAN DA HÜKÜM GİYMİŞ

Mahkemede ortaya çıkan bilgilere göre Berhan, Cleo Lake'e saldırmasından yalnızca bir hafta önce de alkollü halde bir Subway çalışanı olan Sahjan Chowdhury'ye tükürüp tekme atmaktan suçlu bulunmuştu.

Şubat ayında ise gece kulübü çalışanlarına rahatsızlık vermesi, polis uyarılarına rağmen bölgeden ayrılmaması ve kaldığı otelde pencere kırması nedeniyle yeniden gözaltına alındı.

10 HAFTA BOYUNCA ARANDI

Berhan, duruşmalarına katılmayınca hakkında üç ayrı yakalama kararı çıkarıldı. Yaklaşık 10 hafta boyunca polis tarafından aranan sanık, mahkeme binasının tadilat nedeniyle kapalı olduğunu görmek için geldiği gün polise teslim oldu.

Savunmasında, Ocak ayında Bournemouth'taki göçmen otelinden yaklaşık 220 kilometre uzaklıktaki Warwick'teki başka bir sığınmacı oteline taşındığını ve duruşma tarihlerinden haberdar olmadığını öne sürdü.

GÖÇMEN OTELİ YENİDEN GÜNDEMDE

Saldırı sırasında Berhan'ın, İçişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen Bournemouth'taki Britannia göçmen otelinde kaldığı belirtildi. İngiliz basınında yer alan bilgilere göre son bir yıl içinde Britannia Oteli ile yakındaki Roundhouse Oteli'nde kalan en az 11 sığınmacı; bıçaklama, tecavüz ve çeşitli şiddet suçlarından hüküm giydi. Bu durum, ülkede sığınmacıların konaklatıldığı otellere yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi.