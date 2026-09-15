Polis silahıyla oynarken genç kadını vurdu! Kameralar saniye saniye kaydetti

Olay, Venezuela'nın başkenti Caracas’taki Colinas de Bello Monte Metro İstasyonu yakınlarında meydana geldi. 22 yaşındaki Nairelis del Mar González Ávalos, Venezuela Ulusal Bolivarcı Polisi (PNB) mensubu Siomary Clemencia Fernández Castillo ile konuştuğu sırada beklenmedik bir şekilde silah sesi duyuldu.

GÖRÜNTÜLER GÜVENLİK KAMERASINA TAKILDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iki kadının olaydan hemen önce oldukça sakin bir şekilde sohbet ettiği görüldü. Polis memurunun ise belindeki görev silahıyla oynadığı ve silahı ayarlamaya çalıştığı sırada tabancanın ateş aldığı belirtildi.

Ateşlenen mermi González Ávalos’un karın bölgesine isabet etti. Genç kadın bir anda ellerini yaralı bölgesine götürürken büyük bir acı yaşadığı görüldü. Polis memuru ise silahını yeniden kontrol etti.

YARALI KADIN YARDIM İÇİN YÜRÜDÜ

Merminin isabet etmesinin ardından genç kadın, olay yerinden birkaç metre uzaklıktaki polis noktasına doğru kendi imkanlarıyla yürüyerek yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye İtfaiye, Sivil Savunma ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan González Ávalos, daha sonra Dr. Domingo Luciani Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililer, olayın ilk belirlemelere göre kazara meydana geldiğini değerlendirirken, silahın neden ateş aldığının ve polis memurunun olay sırasındaki sorumluluğunun belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte polis memurunun silahı neden konuşma sırasında çıkardığı ve silah güvenliği prosedürlerine uyulup uyulmadığı da tartışma konusu oldu.