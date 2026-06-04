Persepolis'in yazarı Marjane Satrapi'den acı haber! 'Kederden hayatını kaybetti'

"Persepolis" adlı romanı ve 2007’de sinemaya uyarlanan aynı isimli filmiyle tanınan yazar ve çizer Marjane Satrapi'den acı haber geldi. 56 yaşındaki ünlü yazar Paris’te hayatını kaybetti.

İran’da doğup Viyana’da eğitim alan ve Fransa’da yaşamını sürdüren Marjane Satrapi’nin ailesi ve yakın çevresi, vefat haberini duyurdu.

EŞİNİN ÖLÜMÜNDEN BİR YIL SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Esasen illüstrasyon sanatçısı olan Marjane Satrapi’nin yakınları tarafından yapılan basın açıklamasda, "Marjane Satrapi, eşi ve hayatının aşkı Mattias Ripa’nın ölümünden biraz fazla bir yıl sonra, kederden hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.

Marjane Satrapi’nin eşi olan yapımcı, oyuncu ve senarist Mattias Ripa ise, 8 Nisan 2025’te hayatını kaybetmişti.