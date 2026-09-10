'Patatesçi' lakaplı siyasetçi feci kazada öldü: 3 günlük yas ilan ettiler

Brezilya'nın Santa Catarina eyaletindeki Treze de Maio kentinde, "Patatesçi Nivaldo" lakaplı 63 yaşındaki meclis üyesi Nivaldo Magagnin, doğum gününden bir gün sonra aile işletmesinde üzerine düşen 1 tonluk çuvalın altında can verdi. Kent genelinde 3 günlük resmi yas ilan edilirken, trajik olay iş kazası kapsamında soruşturuluyor.

Brezilya'da yerel halkın "Patatesçi Nivaldo" olarak tanıdığı belediye meclis üyesi Nivaldo Magagnin, aileye ait tarım tesisinde meydana gelen feci kazada yaşamını yitirdi. Yeni yaşını kutlamasından yalnızca bir gün sonra işinin başına geçen 63 yaşındaki üretici, yüksekten kopan dev yükün hedefi oldu.

ÇELİK HALAT ANİDEN KOPTU

Korkunç olay, Santa Catarina eyaletinin güneyindeki Treze de Maio kentinde sabah saat 08.20 sıralarında meydana geldi. Tesiste patates işleme faaliyeti sürdüğü sırada yaklaşık 2 metre yükseklikte asılı duran dökme yük çuvalını tutan çelik kablo koptu. Mekanik arıza sonucu serbest kalan yaklaşık 1 tonluk devasa çuval doğrudan Magagnin'in üzerine düştü.

İŞÇİLER YARDIMA KOŞTU

Şiddetli gürültüyü duyan çalışanlar ve aile fertleri, talihsiz adamı kurtarmak için zamanla yarışarak tonluk çuvalı kaldırmaya çalıştı. İhbar üzerine adrese ulaşan Santa Catarina Askeri İtfaiye Teşkilatı ekipleri, vücudunda belirgin bir dış travma bulunmayan Magagnin'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından Treze de Maio Emniyeti kopan kabloyu incelemeye alarak geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

KENTTE ÜÇ GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Bölgede köklü tarım geçmişi bulunan ve 2024 yerel seçimlerinde 437 oyla meclise giren Magagnin'in ölümü ilçede derin bir üzüntü yarattı. Treze de Maio Belediyesi kent genelinde 3 günlük resmi yas ilan ederken, meclis yönetimi Magagnin'in kente sunduğu çalışma mirasını daima koruyacaklarını duyurdu.

Nivaldo Magagnin, bölgede patates üretimi ve ticareti yapan aile işletmesini bizzat yönettiği için yerel halk tarafından "Patatesçi Nivaldo" (Nivaldo da Batata) lakabıyla anılıyordu. Mesleğiyle bütünleşen bu unvanı, 2024 yerel seçimlerinde belediye meclisi oy pusulasındaki resmi aday ismi olarak da kullandı.

KIZINDAN DUYGUSAL VEDA

Geçmişte belediye meclis üyeliği yapan kızı Mirieli Magagnin, sosyal medya hesabından babasına "Hoşça kal, en iyi arkadaşım" sözleriyle veda etti. Adli tıptan teslim alınacak olan üreticinin cenazesi, toplum merkezindeki anmanın ardından Santa Cruz Topluluk Kilisesi'nde saat 11.00'de düzenlenecek törenle toprağa verilecek.