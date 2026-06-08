Paşinyan seçim zaferi sonrası muhalefeti hedef aldı: Halk savaş politikasını reddetti

Ermenistan’da tamamlanan parlamento seçimlerinin ardından siyasi tablo netleşmeye başlarken, Başbakan Nikol Paşinyan seçim sonuçlarını değerlendiren dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Mecliste 2025 bütçesi görüşmeleri sırasında konuşan Paşinyan, seçmen iradesinin ülkenin geleceğine dair güçlü bir mesaj içerdiğini belirterek, halkın tercihini “devletin korunması, bağımsızlık ve barışın sürdürülmesi yönünde açık bir irade” olarak tanımladı. "Ermenistan halkı, oylarıyla devlete sahip çıktı, bağımsızlığa sahip çıktı, geleceğe sahip çıktı, barışa sahip çıktı ve Ermenistan Cumhuriyeti'ne sahip çıktı. Savaşın üçlü partisi ağır bir yenilgiye uğramıştır. Halk, savaşın üçlü partisi ve onunla bağlantılı suç-oligarşik sistemin Ermenistan'dan kökünün kazınması gerektiği yönündeki iradesini açıkça ortaya koymuştur" açıklamasını yapan Başbakan Nikol Paşinyan, muhalif çevreleri hedef alarak “eski savaş politikalarının temsilcilerinin ağır bir siyasi yenilgi yaşadığını” ifade etti.

TEK BAŞINA HÜKÜMET KURACAK

Seçim sonuçlarının ardından iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi’nin parlamentoda çoğunluğu elde ettiği ve 105 sandalyelik mecliste 61 milletvekilliğine ulaştığı açıklandı. Bu sonuç, partinin tek başına hükümet kurabilecek konuma gelmesini sağladı. Parti, oyların yaklaşık yüzde 49,81’ini alarak birinci sırada yer aldı.

Seçim yarışında ikinci sırayı iş insanı Samvel Karapetyan tarafından desteklenen “Güçlü Ermenistan” ittifakı aldı. Eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan liderliğindeki Ermenistan İttifakı ise oyların yaklaşık yüzde 9,94’ünü elde etti. Müreffeh Ermenistan Partisi’nin oy oranı ise yüzde 4 seviyesinde kaldı.

Resmi seçim sonuçlarının gün içinde tamamen açıklanması beklenirken, siyasi çevrelerde yeni dönemin özellikle ekonomi ve dış politika dengeleri açısından belirleyici olacağı yorumları yapıldı.