Paşinyan zaferini ilan etti

Ermenistan'da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin ardından Başbakan Nikol Paşinyan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sandıklardaki oyların sayımı devam ederken Paşinyan, liderliğini yürüttüğü Sivil Sözleşme Partisi'nin seçimlerden zaferle çıktığını ilan etti.

PAŞİNYAN: “BU ZAFER ERMENİ HALKI İÇİNDİR”

Paşinyan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Partimizdeki tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Gece gündüz çalıştık ve bu tarihin bir zaferidir. Bu zafer Ermeni halkı içindir.”

AVRUPA VE RUSYA İLE İLİŞKİLER SÜRECEK

Paşinyan, Avrupa ile yakınlaşma politikasını sürdüreceklerini vurgulayarak şunları söyledi:

“Avrasya Ekonomik Birliği'nde de üyeliğimizi sürdüreceğiz. Rusya ile de ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz.”

SEÇİMLERİN ARKA PLANI

Ermenistan Merkezi Seçim Komisyonu verilerine göre, ülkede 2 milyon 485 bin 232 kayıtlı seçmen bulunuyor. Ülke genelinde 2 bin 5 sandık kurulan seçimde, en az 101 sandalyeli parlamentoya girebilmek için 18 farklı aday listesi yarışıyor. Anketler, Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi’nin seçimi önde tamamlayacağını gösterirken, Paşinyan’ın tek başına hükümet kurma ve Azerbaycan’la barış anlaşması için olası anayasa değişikliğini yapacak meclis çoğunluğuna ulaşıp ulaşamayacağı merak konusuydu.

(AA)