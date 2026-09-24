Pakistan-Afganistan hattında tansiyon yükseldi: 10 hedef vuruldu

Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilim yeniden tırmandı. Pakistan, Afganistan topraklarından havalandığını belirttiği insansız hava araçlarının (İHA) ülkeye giriş girişiminin engellendiğini açıklarken, bunun ardından Afganistan’da 10 noktaya hava ve İHA saldırıları düzenlediğini duyurdu. Afganistan yönetimi ise saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı ve Pakistan’a karşılık verileceğini bildirdi.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, 23 Eylül'de Afganistan topraklarından havalanan bazı İHA'ların Pakistan'a girmeye çalıştığını ve bu girişimin engellendiğini belirtti.

Tarar, Pakistan'ın saldırıları meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirdiğini savunarak, “Pakistan, meşru müdafaa hakkını kullanarak bu İHA'ların havalanması ve depolanması için kullanılan Afganistan'daki 10 hedefe yönelik hassas hava ve İHA saldırıları düzenledi.” ifadelerini kullandı.

PAKİSTAN'DAN AFGANİSTAN'A SERT MESAJ

Tarar, Afganistan topraklarından Pakistan'a yönelik saldırılara müsamaha göstermeyeceklerini vurguladı.

Pakistan'ın egemenliğine yönelik herhangi bir ihlalin karşılıksız bırakılmayacağını belirten Tarar, “Pakistan'ın egemenliğine yönelik herhangi bir ihlal, derhal ve kararlı bir yanıt bulacaktır.” mesajını verdi.

Tarar aynı zamanda İslamabad'ın bölgedeki gerilimi daha fazla tırmandırmak istemediğini ifade etti. Afganistan yönetimine saldırıları acilen durdurma çağrısında bulunan Tarar, Pakistan'ın bölgesel barış, diyalog ve yapıcı işbirliğine bağlılığını sürdürdüğünü söyledi.

Pakistanlı bakan, bu yaklaşımın zayıflık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, “Pakistan gerginliği tırmandırma peşinde değildir ve bölgesel barış, diyalog ve yapıcı işbirliğine olan bağlılığını sürdürmektedir. Bu bağlılık, zayıflık ya da düşmanca eylemlere karşı sınırsız hoşgörü olarak yanlış anlaşılmamalıdır.” ifadelerini kullandı.

AFGANİSTAN: 4 SİVİL ÖLDÜ

Pakistan'ın açıklamasının ardından Afganistan yönetiminden de saldırılara ilişkin karşı açıklama geldi.

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pakistan'ın düzenlediği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Mücahid, Pakistan'ın saldırılarını kınadıklarını belirterek, Afganistan'ın saldırılara “uygun şekilde” karşılık vereceğini ifade etti.

Böylece Pakistan'ın İHA girişimi iddiasıyla düzenlediğini açıkladığı saldırıların ardından iki ülke arasındaki gerilim yeniden gündeme geldi. İslamabad yönetimi saldırıları egemenliğine yönelik tehditlere karşı meşru müdafaa olarak nitelendirirken, Kabil yönetimi saldırılarda sivillerin öldüğünü belirterek karşılık verme mesajı verdi. (DHA)