Orban'ın partisine savcılık baskını! Macaristan'da sular durulmuyor

Macaristan'da eski Başbakan Viktor Orban'ın partisi Fidesz ile Başbakan Peter Magyar liderliğindeki iktidardaki Tisza Partisi arasındaki siyasi gerilim yeni bir krize dönüştü. Fidesz, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ülke savcılığının parti merkezine baskın düzenlediğini iddia etti.

Parti açıklamasında, Tisza Partisi'nin "Fidesz'i ve böylece zorbalığa karşı direnişi siyasi yollarla ortadan kaldırma planının başarısız olduğu" öne sürülerek, bu kez hukuki yöntemlerle partinin etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı savunuldu.

VERİ TABANLARINA EL KONULDU

Fidesz, savcılığın baskın sırasında partinin "tüm iletişim sistemlerine ve veri tabanlarına" el koymayı amaçladığını ileri sürdü. Açıklamada, "Fidesz hiçbir siyasi ya da hukuki tehdide boyun eğmeyecek ve Tisza Partisi'ne karşı mücadelesini sürdürecek" denildi.

Parti ayrıca, yaşananların "Macaristan'da 1990 yılında komünist rejimin sona ermesinden bu yana görülmemiş bir olay" olduğunu belirterek operasyonu sert sözlerle eleştirdi.

SULYOK'UN GÖREVDEN ALINMASININ ARDINDAN GELDİ

Baskın iddiası, ülkede hafta sonu yaşanan önemli bir anayasal değişikliğin ardından geldi. Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok, cumartesi günü Başbakan Peter Magyar'ın liderliğindeki iktidardaki Tisza Partisi'nin parlamentodan geçirdiği anayasa değişikliğini imzalayarak yürürlüğe soktu.

Söz konusu düzenleme, Sulyok'un cumhurbaşkanlığı görev süresini sona erdirirken, Peter Magyar yönetimi bunu seçimlerde aldığı güçlü desteğin ardından eski Başbakan Viktor Orban'ın devlet kurumlarındaki etkisini ve güç odaklarını tasfiye etme sürecinin bir parçası olarak savunuyor.

Cumhurbaşkanı Sulyok ise yaptığı açıklamada, yasanın hukuken usule uygun olması nedeniyle imzalamaktan başka seçeneği bulunmadığını belirtti. Ancak eski Anayasa Mahkemesi yargıcı olan Sulyok, söz konusu anayasa değişikliğinin Macaristan'da hukuk devletine zarar verdiği uyarısında bulundu.