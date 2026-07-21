Satranç efsanesi devletin zirvesine 'hayır' dedi! "Bu sorumluluğu üstlenemem"

Macaristan'da cumhurbaşkanlığı için adı gündeme gelen dünyanın en başarılı kadın satranç oyuncularından Judit Polgar, kendisine yapılan adaylık teklifini kabul etmeyeceğini duyurdu. Facebook hesabından açıklama yapan Polgar, ülkenin içinde bulunduğu siyasi atmosfer nedeniyle böylesine ağır bir görevi üstlenmeye hazır olmadığını belirtti.

"HAZIR DEĞİLİM"

Başbakan Peter Magyar'ın pazartesi günü yaptığı teklifin ardından sessizliğini bozan Polgar, kararının gerekçesini şu ifadelerle açıkladı:

"Bölünmüş bir ulusu birleştirme yönündeki tarihî sorumluluğu üstlenecek gücü kendimde hissetmiyorum. Bu nedenle daveti kabul edemiyorum."

Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmeyecek olsa da ülkesine katkı sağlamaya devam edeceğini vurgulayan Polgar, açıklamasında şu sözlere de yer verdi:

"Yeni, bağımsız ve saygın bir cumhurbaşkanının bu hedeflere ulaşmasına destek olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım."

TİZSA PARTİSİ DESTEK VERMİŞTİ

Polgar'ın kararı, Tisza Partisi'nin parlamento grubunun kendisine açık destek vermesinin hemen ardından geldi. Ancak adaylığın, daha önce kamuoyuna verilen sözlere rağmen geniş kapsamlı bir toplumsal istişare yapılmadan gündeme getirilmesi muhalif çevrelerde eleştirilere neden oldu.

MAGYAR'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Polgar'ın adaylığına destek veren Başbakan Peter Magyar ise sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajla satranç ustasına teşekkür etti.

"Sevgili Judit, Macaristan için yaptığın her şey için teşekkür ederim. Milyonlarca Macar adına şunu söyleyebileceğime inanıyorum: Farklı bir görevde de olsa gelecekte sana güvenmeye devam edeceğiz."

Magyar, pazar gecesi yaptığı açıklamada Polgar'ı "tüm Macarların gurur duyabileceği bir cumhurbaşkanı" olarak nitelendirmiş ve devletin zirvesi için en uygun isimlerden biri olduğunu ifade etmişti.

GÖREV SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Geçen hafta kabul edilen anayasa değişikliği sonrasında Cumhurbaşkanı Tamás Sulyok'un görev süresi pazartesi günü resmen sona erdi. İktidardaki Tisza Partisi ise uzun süredir cumhurbaşkanının parlamento tarafından değil, doğrudan halk oyuyla seçilmesini savunuyor.

Bu nedenle yeni anayasa yürürlüğe girene kadar seçilecek cumhurbaşkanının geçici olarak görev yapması planlanıyor. Judit Polgar'ın teklifi reddetmesiyle birlikte gözler, Macaristan'da devletin yeni geçici cumhurbaşkanının kim olacağına çevrildi.