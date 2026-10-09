Önüne ne kattıysa aldı götürdü: Sele kapılan sürücü yaşadığı dehşeti böyle kaydetti

Şili'de etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında meydana gelen sel felaketi, bir sürücüye korku dolu anlar yaşattı. Arabasıyla seyir halindeyken aniden bastıran çamurlu sel sularına kapılan vatandaş, aracının içinden yaşanan anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

SEL SULARI ARAÇLARI ÖNÜNE KATIP SÜRÜKLEDİ

Hava durumu paylaşımlarıyla tanınan Hava Forum'un paylaştığı videoda, çamur ve moloz dolu güçlü sel sularının aracı hızla sürüklediği, ön ve yan camların çamurla kaplandığı görülüyor. Etraftaki diğer araçların da sele kapılarak sürüklendiği anlar ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

SANTİAGO'DA "ACİL DURUM" İLAN EDİLDİ

Şili'nin başkenti Santiago ve çevresini vuran sel felaketi nedeniyle evler ve yollar sular altında kalırken ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Şili Devlet Başkanı Jose Antonio Kast, şiddetli yağışların yolları kapatması nedeniyle Santiago'da "acil durum" ilan etti. Santiago Belediye Başkanı Catalina San Martin ise son günlerde kente düşen yağış miktarının ekim ayı ortalamasının 9 katı olduğunu belirtti.

Aşırı yağışlar nedeniyle kentin içinden geçen Mapocho Nehri'nin taşması sonucu birçok ev ve iş yerini su bastı. Ayrıca bu bölgeler için tahliye emri verildi. Seller nedeniyle okullar tatil edilirken 12 binden fazla haneye ise elektrik verilemiyor.

Olayda can kaybı yaşanmazken aralarında 1 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 6 kişi yaralandı. Öte yandan BBC'nin haberine göre görevliler, seller nedeniyle evde kalan vatandaşları kurtarmak için helikopterlerle tahliye çalışmaları yapıyor. (AA)