Ölü Rus prensin kemiklerini cepheye gönderildi! Putin bizzat emir verdi

Rusya’nın Ukrayna’daki savaşında cepheye gönderilenler arasına bu kez yüzyıllar öncesinden gelen bir “savaşçı” da eklendi. 14. yüzyılda yaşamış Rus prens ve Ortodoks azizi Dmitri Donskoy’un kalıntılarından bir parça, Rus askerlerine “manevi destek” vermesi amacıyla Ukrayna’daki askeri üslere götürülmeye başlandı.

Rus Ortodoks Kilisesi’nin askeri birimi tarafından yürütülen uygulama kapsamında, Donskoy’a ait olduğu belirtilen kutsal emanet eylül ayının başından bu yana Rus işgali altındaki Ukrayna’da bulunan askeri üslerde dolaştırılıyor. Kilise, “aziz komutan” olarak nitelendirdiği Donskoy’un Rus askerlerinin yanında görünmez biçimde “omuz omuza” duracağını savundu.

KEMİK, DONSKOY’UN SAVAŞTA KULLANDIĞI ELİNDEN

Cepheye götürülen kalıntının, Dmitri Donskoy’un sağ eline ait olduğu belirtildi. Donskoy’un 1380 yılında Altın Orda kuvvetlerine karşı yapılan Kulikovo Muharebesi’nde kılıcını bu eliyle kullandığı ifade edildi.

Donskoy, söz konusu savaşta elde ettiği zafer nedeniyle Rus tarihinde önemli bir figür olarak kabul ediliyor. Kulikovo Muharebesi, Rus tarih anlatısında Moskova Prensliği’nin güçlenmesinin ve Moğol-Tatar hakimiyetine karşı mücadelenin sembollerinden biri olarak görülüyor.

“VATANINI SAVUNAN SAVAŞÇI” ANLATISI

Kutsal emanetlerin askerleri ziyaret etmesi Ortodoks Hristiyanlık tarihinde yeni bir uygulama değil. Ancak Rusya’nın 2022’de Ukrayna’ya yönelik geniş çaplı işgali başlatmasının ardından dini sembollerin savaş söyleminde daha görünür hale geldiği belirtiliyor.

Fordham Üniversitesi Ortodoks Hristiyan Çalışmaları Merkezi’nden din araştırmacısı Sergei Chapnin, Kremlin’in bu tür semboller aracılığıyla Rusya’nın savaşta saldırgan taraf olmadığı, aksine kendi topraklarını savunduğu yönündeki anlatıyı güçlendirmeye çalıştığını söyledi.

Chapnin’e göre Donskoy’un tarihsel olarak “vatanını savunan” bir savaşçı şeklinde sunulması da bugünkü savaş anlatısıyla örtüşüyor. Uzman, Donskoy figürünün bu nedenle askerleri harekete geçirmeye yönelik bir “mit” olarak kullanıldığını değerlendirdi.

NEVSKİ’NİN EMANETLERİ DE CEPHEYE GÖTÜRÜLMÜŞTÜ

Dmitri Donskoy, Ukrayna savaşında sembolleştirilen ilk tarihi savaşçı değil.

Rus askeri tarihinin en önemli isimlerinden ve Ortodoks Kilisesi tarafından aziz kabul edilen Prens Aleksandr Nevski’nin kutsal emanetleri de bu yılın başlarında Rus askerlerine götürülmüştü.

Böylece Rusya’da tarih, Ortodoks inancı ve askeri kimliğin savaş ortamında bir araya getirildiği sembolik uygulamalara bir yenisi eklenmiş oldu.

KALINTILAR KREMLİN’DEKİ RESTORASYONDA BULUNDU

Donskoy’a ait kalıntıların ortaya çıkarılması ise savaş alanından binlerce kilometre uzakta, Kremlin’de gerçekleşti.

Donskoy’un mezarının yeri uzun süredir biliniyordu. Ancak prensin kalıntıları, ağustos ayında Kremlin’deki Başmelek Katedrali’nde gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları sırasında ortaya çıkarıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de keşfe ilişkin yaptığı açıklamada, Donskoy’un kalıntılarının bulunmasını “kesinlikle eşsiz ve muhteşem bir keşif” olarak nitelendirdi.

Şimdi ise yaklaşık 650 yıl önce yaşamış ve 1380’de savaşmış olan Donskoy’un kalıntılarından bir parça, Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiği cephede askerlerin yanında tutuluyor.