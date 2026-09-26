Putin komşusunun ölüm tehdidi ile dalga geçti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Estonya’dan gelen Rusya karşıtı açıklamalara sert tepki gösterdi. Estonya Savunma Bakanı Martin Herem’in ülkesinin Rusya’ya karşı tek başına mücadele edebileceği yönündeki sözlerine atıfta bulunan Putin, Estonya’nın nüfusunu Rus ordusunun personel sayısıyla karşılaştırdı.

Putin, Estonya’nın toplam nüfusunun yaklaşık 1 milyon 300 bin olduğunu belirterek Rus ordusundaki personel sayısının 1 milyon 535 bine ulaştığını söyledi. Estonya’nın toplam nüfusunun içinde çocuklar ve yaşlıların da bulunduğuna dikkat çeken Putin, Tallinn’den gelen açıklamaların gerçekçi olmadığını savundu.

"SİRK GİTTİ AMA PALYAÇOLAR KALDI"

Rus lider, Estonya yönetiminin söylemlerini eleştirirken şu ifadeleri kullandı:

“Hani bizde şakayla karışık söylenen bir söz vardır; ‘Sirk gitti ama palyaçolar kaldı.’ İşte tam da böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bu, siyasi bir soytarılıktır.”

Estonya’nın nüfusuna ilişkin değerlendirmesini sürdüren Putin, “Estonya'nın toplam nüfusu yanılmıyorsam 1 milyon 300 bin kişi civarında, yani oldukça küçük. Rusya Federasyonu'nun genel nüfusundan bahsetmiyorum bile; yalnızca Rus ordusunun mevcudu 1 milyon 535 bin kişidir” dedi.

Putin, Estonya’nın toplam nüfusunun tamamının askeri güç olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayarak, “Bahsettiğimiz 1 milyon 300 bin Estonya vatandaşının içine bebekler ve yaşlılar da dahil” ifadelerini kullandı.

"MUHATAP OLMAK ZORUNDA KALIYORUZ"

Rusya Devlet Başkanı, Estonya’dan gelen iddiaları eleştirmeye devam ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dolayısıyla öne sürülen iddiaların tamamen saçmalık, zırvalık olduğu gün gibi ortadadır. Ancak ne yazık ki bugün işte bu tür insanlarla muhatap olmak zorunda kalıyoruz.”

SAVUNMA BAKANI RUSYA'YA MEYDAN OKUMUŞTU

Putin’in açıklamalarının arka planında Estonya Savunma Bakanı Martin Herem’in geçtiğimiz günlerde yaptığı sert açıklamalar bulunuyordu.

Herem, Estonya’nın olası bir Rus saldırısına karşı kendisini savunabileceğini söyleyerek, ülkesinin Rusya’ya karşı tek başına mücadele edebileceğini savunmuştu. Estonya Savunma Bakanı ayrıca Rusya’nın sınırı geçmesi durumunda çok sert karşılık vereceklerini belirterek, “Sınırı geçerseniz, hepinizi öldüreceğiz” demişti.

Herem’in açıklamasında Rusya topraklarına yönelik olası karşı saldırılara da değinildiği ve Estonya’nın saldırıya uğraması halinde Rusya’daki bazı hedeflerin vurulabileceğini söylediği aktarılmıştı.

Putin ise Estonya’nın askeri kapasitesine ilişkin söylemleri, ülkenin toplam nüfusu ile Rus ordusunun personel sayısını karşılaştırarak eleştirdi. Böylece iki ülke arasındaki son gerilim, karşılıklı sert açıklamalar üzerinden yeniden gündeme geldi.