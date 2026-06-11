Okyanusun dibinde 'Süper Koridor' keşfedildi

Bilim insanları yeni bir keşife daha imza attı. Okyanusun derinliklerini inceleyen bilim insanları 5 milyon yıllık gizemli koridor keşfetti. Hint Okyanusu'nun güneydoğusundaki hendekler ve dağlardan oluşan Diamantina alanında inceleme yapan İtalya, Çin ve Yeni Zelanda ekibinden bilim insanları okyanusun dibinde 5 milyon yıllık gizemli koridor buldu.



MAVİ KARANLIKTA 'SÜPER KORİDOR'

Bilim insanları, kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda yaklaşık 1200 kilometre boyunca uzanan geniş alanın, daha önce tanımlanmamış bir "balina düşüşü süper koridoru" oluşturabileceğini değerlendirdi.

'ÇOK SAYIDA TÜRE RASTLANDI'



Çalışmada, yaklaşık 5.3 milyon yıl öncesine tarihlenen, soyu tükenmiş gagalı balina türü Pterocetus benguelae'ye ait fosilleşmiş bir kafatasının yanı sıra, bilim dünyasına yeni tanıtılan Pterocetus diamantinae türünden bir başka kafatası da bulundu. Uzmanlar, çürümekte olan balina kalıntılarında kabuklular, yumuşakçalar, kemikle beslenen solucanlar ve kırılgan deniz yıldızları gibi çok sayıda canlı türüne rastladı.

7 BİN METRE ALTINDA

Araştırmacılar deniz tabanına 2023 yılında yaptıkları 32 dalışta, 485 balina fosil sahası ve ileri düzeyde ayrışmış 5 yeni balina ölüsü tespit etti. Buluntular, deniz seviyesinin yaklaşık 7 bin metre altındaki noktalarda yer alırken, daha önce keşfedilen balina düşüşlerinin büyük bölümü 4 kilometreden daha sığ sularda bulunmuştu.

Çalışma "Nature" dergisinde yayımlanırken, çalışmanın yazarlarından İtalya'daki Pisa Üniversitesinden Dr. Giovanni Bianucci, yaptığı açıklamada, keşfin, ışığın bulunmadığı ve basıncın son derece yüksek olduğu derin deniz ortamlarına canlılığın nasıl uyum sağlayabildiğini gösterdiğini ifade etti. (AA)