O ülkede ilkokullara cep telefonu kısıtlaması geliyor: Tasarı onaylandı

Polonya hükümeti, ilkokul öğrencilerinin cep telefonu ve benzeri elektronik cihazları kullanmasını sınırlandırmayı amaçlayan yasa tasarısını onayladı. Düzenleme, okul binalarında ve okul dışındaki eğitim faaliyetlerinde geçerli olacak.

Polonya hükümetinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu yasa tasarısı bugün gerçekleştirilen kabine toplantısında kabul edildi.

Tasarı, ilkokul öğrencilerinin cep telefonları ile görüntü ve ses kaydı yapabilen diğer elektronik cihazları eğitim süresince kullanamamasını öngörüyor.

KAMU VE ÖZEL OKULLARI KAPSAYACAK

Yeni düzenlemenin, Polonya'nın 8 yıllık temel eğitim sisteminde öğrenim gören 1'inci sınıftan 8'inci sınıfa kadar tüm öğrencileri kapsayacağı belirtildi. Yasağın hem kamu okullarında hem de özel okullarda uygulanacağı ifade edildi.

BAZI DURUMLAR İSTİSNA TUTULACAK

Hükümet açıklamasında, öğretmen izniyle ders kapsamında gerçekleştirilen kullanımların yasak dışında bırakılacağı kaydedildi.

Ayrıca sağlık durumu veya engellilik nedeniyle verilen özel izinler ile acil durumlarda cihaz kullanımına izin verileceği belirtildi.

TASARI PARLAMENTO GÜNDEMİNE GİDECEK

Hükümetten onay alan düzenleme, görüşülmek üzere Polonya Parlamentosu'nun alt kanadı olan Sejm'e gönderilecek. (DHA)