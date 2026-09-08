Neymar'ın 6 senedir alamadığı malikane kentsel dönüşüme girdi

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki gözde semt Leblon'da bulunan ve 220 milyon Reallik (2 milyar 85 milyon TL) liste fiyatıyla ülkenin en pahalı evi sayılan 11 bin metrekarelik tarihi malikane, inşaat şirketi Mozak tarafından yıkılmaya başlandı.

Futbolcu Neymar'ın da almak için girişimde bulunduğu devasa arazide toplam 360 milyon Reallik (3,4 milyar TL) yeni bir lüks proje yükselecek.

Güney Amerika'nın en görkemli konutlarından biri sayılan dev yapı, iş makineleriyle yerle bir ediliyor. İnşaat devi Mozak, 6 yıl süren çetin pazarlıkların ardından satın aldığı bu devasa araziyi 10 bağımsız lüks konuta dönüştürecek.

NEYMAR DA TALİP OLMUŞTU

Leblon semtinin Jardim Pernambuco mevkiinde yer alan mülk, geçmişte Brezilya'da perakende sektörünün öncüsü Amaral ailesine aitti. Bünyesinde yarı olimpik havuz, kütüphane ve resmi onaylı helikopter pisti barındıran malikane, yıllarca Brezilya sosyetesinin en dikkat çeken yapıları arasında gösterildi.

Satış sürecinde dünyaca ünlü futbol yıldızı Neymar ve ailesi de bu emsalsiz mülkü almak için girişimde bulundu. Ancak Amaral ailesiyle yürütülen 6 yıllık müzakere maratonunu inşaat devi Mozak kazandı.

43 PERSONEL ÇALIŞIYORDU

İçerisinde 6 süit ve 18 banyo bulunan 1986 yapımı konut, geçmiş yıllarda dev bir kadroyla yönetiliyordu. Mülkün günlük idaresini ve bakımını sağlamak amacıyla sahada tam 43 personel kesintisiz mesai harcıyordu.

Çalışanların barınması için arazi içine ana binanın küçük bir kopyası inşa edilmişti. Şirket ortağı Breno Elehep, Leblon gibi kentin en pahalı bölgesinde 11 bin metrekarelik bir arsa bulmanın artık imkansız olduğunu vurguladı.

İNŞAAT BİTMEDEN 7 EV SATILDI

Bernardes Arquitetura imzasını taşıyan yeni projeye Estância Pernambuco (Pernambuco Çiftliği) adı verildi. Toplam satış değerinin yaklaşık 360 milyon Real (3,4 milyar TL) seviyesine ulaşması beklenen projede, bağımsız konutlar alıcıların isteklerine göre özel tasarlanacak.

Yıkım çalışmalarına 2026 yılında başlanırken, henüz inşaatı tamamlanmayan 10 konutun 7 tanesi rekor hızla satıldı. Kalan 3 konut için görüşmeler devam ederken, lüks yerleşimin 2028'in ikinci yarısında teslim edilmesi hedefleniyor.