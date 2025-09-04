Neymar iş insanı ölünce 1 milyar dolar kazanacak!

Neymar iş insanı ölünce 1 milyar dolar kazanacak!
Yayınlanma:
İsmi açıklanmayan Brezilyalı bir iş insanı, yaklaşık 1 milyar dolarlık servetini Neymar’a bıraktı. Böylece yıldız futbolcu, iş insanının ölümüyle birlikte mirasın tek varisi olacak.

Brezilya'da yaşayan 31 yaşındaki bir iş adamı, yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki servetini dünyaca ünlü yıldız futbolcu Neymar’a bıraktı.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, iş adamının Neymar ile hiçbir aile ya da profesyonel bağı bulunmamasına rağmen, vasiyetname 12 Haziran 2025’te resmi olarak tescil edildi. İsimsiz iş adamı, kararını "Neymar’ı seviyorum, onunla çok özdeşleşiyorum. Özellikle babasıyla olan bağından çok etkilendim" sözleriyle açıkladı.

neymar-miras.webp​​​​​​​

"ZAMANIM SINIRLI"

Kararının sağlık sorunlarından kaynaklandığını da dile getiren işadamı, "Henüz 30’lu yaşlarımın başındayım ama zamanımın sınırlı olabileceğini fark ediyorum. Bu nedenle geride değerli bir miras bırakmak istedim" ifadelerini kullandı.

Neymar’ın temsilcileri ise henüz mirasla ilgili resmi bir bildirim almadıklarını açıkladı.

Vasiyetname, Porto Alegre’deki 9 No’lu Noter’de iki tanık ve bir noter yardımcısı huzurunda imzalandı.

neymar.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Magazin
Beyninde kitle tespit edilen ünlü şarkıcıdan haber geldi!
Beyninde kitle tespit edilen ünlü şarkıcıdan haber geldi!
Nihal Candan’ın babası kızının ölümünün ardından ilk kez konuştu
Nihal Candan’ın babası kızının ölümünün ardından ilk kez konuştu