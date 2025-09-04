Neymar iş insanı ölünce 1 milyar dolar kazanacak!

Brezilya'da yaşayan 31 yaşındaki bir iş adamı, yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki servetini dünyaca ünlü yıldız futbolcu Neymar’a bıraktı.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, iş adamının Neymar ile hiçbir aile ya da profesyonel bağı bulunmamasına rağmen, vasiyetname 12 Haziran 2025’te resmi olarak tescil edildi. İsimsiz iş adamı, kararını "Neymar’ı seviyorum, onunla çok özdeşleşiyorum. Özellikle babasıyla olan bağından çok etkilendim" sözleriyle açıkladı.

​​​​​​​

"ZAMANIM SINIRLI"

Kararının sağlık sorunlarından kaynaklandığını da dile getiren işadamı, "Henüz 30’lu yaşlarımın başındayım ama zamanımın sınırlı olabileceğini fark ediyorum. Bu nedenle geride değerli bir miras bırakmak istedim" ifadelerini kullandı.

Neymar’ın temsilcileri ise henüz mirasla ilgili resmi bir bildirim almadıklarını açıkladı.

Vasiyetname, Porto Alegre’deki 9 No’lu Noter’de iki tanık ve bir noter yardımcısı huzurunda imzalandı.