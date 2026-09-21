Halk TV Dünya Nepal'deki faciada son durum açıklandı: Ölü sayısı 1451'e yükseldi! Binlerce kişiden haber alınamıyor

Nepal'deki faciada son durum açıklandı: Ölü sayısı 1451'e yükseldi! Binlerce kişiden haber alınamıyor Nepal'de 26 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 1451'e yükseldiği bildirildi. Nepal Ulusal Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetimi Kurumu, toplam kayıp sayısının 5 bin 745 olduğunu açıkladı.