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Halk TV Dünya Nepal'deki faciada son durum açıklandı: Ölü sayısı 1451'e yükseldi! Binlerce kişiden haber alınamıyor

Nepal'deki faciada son durum açıklandı: Ölü sayısı 1451'e yükseldi! Binlerce kişiden haber alınamıyor

Nepal'de 26 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 1451'e yükseldiği bildirildi. Nepal Ulusal Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetimi Kurumu, toplam kayıp sayısının 5 bin 745 olduğunu açıkladı.

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Nepal'deki faciada son durum açıklandı: Ölü sayısı 1451'e yükseldi! Binlerce kişiden haber alınamıyor

Nepal'de 26 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 1451'e yükseldiği bildirildi. Ülkede arama ve kurtarma çalışmalarına ilişkin son durum da açıklandı.

Nepal Ulusal Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetimi Kurumu, sel felaketine ilişkin güncel bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı.

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TOPLAM KAYIP SAYISI 5 BİN 745

Kurum tarafından yapılan açıklamada, ülkede 26 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1451'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, sel felaketinin ardından toplam kayıp sayısının ise 5 bin 745 olduğu kaydedildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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