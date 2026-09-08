Nehrin dibindeki şişede bir mektup buldu: 1926'dan kalan mesaj sahibine ulaştı!

ABD'nin Michigan eyaletindeki Cheboygan Nehri'nde tekne temizliği yapan dalgıç Jennifer Dowker, nehir tabanında Kasım 1926 tarihli yeşil bir şişe buldu. Sosyal medyada başlatılan geniş çaplı arama sayesinde mesaj bir asır sonra yazarın kızına ulaştı.

Michigan'da cam tabanlı tekne turları düzenleyen Nautical North Family Adventures şirketinin sahibi Jennifer Dowker, nehirde dalış yaptığı sırada tarihi bir keşfe imza attı. Kaptan Dowker, Cheboygan Nehri tabanında 3 metre derinlikte yatan ve içinde el yazısı bir not bulunan yeşil cam şişeyi gün yüzüne çıkardı.

NEHRİN DİBİNDEKİ ÇAĞRI

Teknesinin camlarını temizlerken suyun dibindeki şişeyi fark eden dalgıç, kabın üçte ikisinin suyla dolu olmasına rağmen kağıdın bozulmadığını gördü. Sudan çıkarılan notta George Morrow isimli gencin mektubu bulan kişiden kağıdı kendisine iadeli olarak iletmesini istediği belirlendi.

Tarihi kağıdın altında yer alan Kasım 1926 tarihi üzerine harekete geçen Dowker, mektubun yazarını bulabilmek amacıyla fotoğrafları sosyal medya platformlarında paylaştı. Yerel televizyon kanalı WXYZ Detroit tarafından da aktarılan paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim alarak yayıldı.

SAVAŞ GÜNLÜĞÜ SIRRI ÇÖZDÜ

İnternette başlatılan arama seferberliği, yazarın kızı Michele Primeau isimli kadına ulaştı. Fotoğrafı görür görmez babasının el yazısını tanıyan Primeau, mektubun yazıldığı tarihte babasının 17 veya 18 yaşlarında olduğunu bildirdi.

Babasının alışılmadık yerlere gizli notlar bırakma alışkanlığı bulunduğunu belirten Primeau, Detroit kentinden yola çıkarak kaptanla buluştu. Yanında babasının İkinci Dünya Savaşı yıllarında tuttuğu eski günlüğü getiren kadın, iki metindeki el yazılarını karşılaştırarak şişedeki satırların George Morrow tarafından yazıldığını doğruladı.

BİR ASIRLIK HATIRA VİTRİNDE

Babasının 1995 yılında vefat ettiğini belirten kızı, şişenin nehirde kalması yerine kaptan tarafından saklanmasını istedi. İngiliz The Guardian gazetesine konuşan kaptan Dowker, tarihi buluntuyu işletmesinde sergileyerek ailenin anısını yaşatmayı seçtiklerini söyledi.

Nehir tabanından çıkarılan tarihi yeşil şişe, içindeki mektup ve ailenin gönderdiği mektupla birlikte Nautical North Family Adventures binasındaki cam vitrinde ziyarete açıldı. Yaklaşık yüzyıl önce bir nehre bırakılan gençlik çağrısı, aradan geçen uzun yılların ardından bir aile mirası olarak ölümsüzleşti.