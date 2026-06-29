Can sıkıntısından denize attığı şişedeki mesaj hayatını değiştirdi: 29 yıl sonra ilk kez buluştular

Kolombiyalı Erika Boyero 1997'de bir yolcu gemisinde çalışırken denize attığı şişedeki notu, binlerce kilometre ötede Avustralyalı Diane Charles buldu.

Çeyrek asır boyunca yalnızca mektup ve telefonla süren dostlukları, 2026'da şişenin kıyıya vurduğu Tazmanya sahilinde ilk kez yüz yüze buluşmayla taçlandı.

Kolombiyalı Erika Boyero, 1997 yılında Kuzey Avrupa'da bir yolcu gemisinde barmenlik yapıyordu. Can sıkıntısından kurtulmak için boş içki şişelerine İspanyolca şiirsel notlar yazıp denize atıyordu. Notlardan birinin köşesine adını ve faks numarasını ekledi.

O şişe okyanusta binlerce kilometre yol kat ederek Tazmanya'nın güney kıyısındaki Tatlows Plajı'na ulaştı. 2000'li yılların başında sahilde yürüyüş yapan Avustralyalı Diane Charles şişeyi buldu ve içindeki notu okudu. Kağıdın köşesindeki faks numarasını kullanarak Erika'ya ulaştı. Birbirinden binlerce kilometre uzakta yaşayan iki kadın arasında böylece alışılmadık bir dostluk başladı.

İkili tam 29 yıl boyunca hiç yüz yüze gelmedi. Faksla başlayan iletişim zamanla telefon görüşmelerine ve mektuplara dönüştü. Çocuklarının doğumunu, ev taşınmalarını ve hayatlarındaki büyük değişimleri yalnızca kelimelerin gücüyle paylaştılar.

KUALA LUMPUR'DAN TAZMANYA'YA ROTA DEĞİŞİKLİĞİ

Erika, Kuala Lumpur'a yaptığı bir seyahat sırasında Tazmanya'nın ulaşılabilir mesafede olduğunu fark etti ve rotasını uzattı. 2026'da Tazmanya havalimanında duygusal bir karşılaşmayla ilk kez yüz yüze buluşan ikili, ardından her şeyin başladığı Tatlows Plajı'nda birlikte yürüdü.

Erika'nın 1997'de yazdığı orijinal mektup ise günümüzde Stanley Discovery Müzesi'nde denizden gelen hikayelerin sergilendiği bir koleksiyonun parçası olarak korunuyor.