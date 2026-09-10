Mutfakta tadilat yaparken buldular: Tam 82 sikkeyi açık artırmaya çıkardılar

ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Marblehead kasabasında bir çift, mutfak tadilatı sırasında yeni temel kazarken 200 yılı aşkın süredir saklı kalan 82 adet madeni para buldu. Numismatic Guaranty Company tarafından sertifikalanan asırlık koleksiyon, küresel müzayedede açık artırmaya çıkarılarak erken dönem Amerika ticaretine ışık tuttu.

ZEMİN KAZISINDAN TARİH ÇIKTI

Eski evlerinin mutfak zeminini yenilemek ve yeni temel inşa etmek isteyen ev sahibi çift, kazı çalışmaları sırasında toprağa gömülü madeni paralarla karşılaştı. Yapılan ilk kontrollerin ardından bulunan parçalar incelenmek üzere nümizmatik otoritesi Numismatic Guaranty Company uzmanlarına teslim edildi. Kurum yetkilileri, tamamı titizlikle korunan bu gömüyü tescilleyerek madeni paraları "Marblehead Treasure" özel mührüyle kapsülleyip koruma altına aldı.

ASIRLIK TİCARETİN CANLI KANITI

Uzmanlar, çıkarılan parçaların 1726 ile 1814 yılları arasına tarihlendiğini ve definenin çıktığı mülkün geçmişte Karayipler ile deniz ticareti yürüten en az iki ticaret gemisine sahip varlıklı bir tüccara ait olduğunu belirledi.

İspanyol İmparatorluğu darphanelerinin yanı sıra Fransa, Brezilya ve ABD menşeli toplam 82 adet nadir sikkeden oluşan koleksiyon, bağımsızlığını yeni kazanan ABD'nin erken dönemlerindeki zengin parasal çeşitliliği yansıtan eşsiz bir zaman kapsülü niteliği taşıyor.

MÜZAYEDEDE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Koleksiyonun en dikkat çekici parçası sayılan 1764 basımı "sıçan burunlu" III. Carlos Meksika 8 escudo sikkesi için 7 bin ile 10 bin dolar arasında değer biçildi.

Kurum kayıtlarında en yüksek dereceyi paylaşan ve dünyada yalnızca 3 adet bulunan bu nadide parçanın yanı sıra, Napolyon baskısıyla tahtı bırakan Kral IV. Carlos dönemine ait 1789 basımı Kolombiya 8 escudo sikkesinin 2 bin 500 dolara kadar alıcı bulabileceği öngörüldü.

Fransız İhtilali dönemine tanıklık eden 1789 tarihli Fransa Ecu sikkesini de barındıran tarihi hazine, Stack's Bowers Galleries tarafından düzenlenen küresel müzayede oturumlarında koleksiyonerlerin beğenisine sunuldu.