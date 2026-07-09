Milyonlarca Türk'ün yaşadığı Avrupa devinde can kaybı rekor kırdı

Almanya'da bu yıl etkili olan aşırı sıcaklık ölüm sayısında rekor artışa neden oldu. Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) yayımladığı rapora göre, yılın 15'inci ile 26'ncı haftaları arasında aşırı sıcaklarla bağlantılı yaklaşık 5 bin 120 kişi hayatını kaybetti.

BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ YAŞLILAR OLUŞTURDU

Rapora göre, 28 Haziran'a kadar aşırı sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirenlerin 2 bin 950'si 85 yaş ve üzerindeki kişilerden oluştu. Aynı dönemde 75-84 yaş grubunda 1320, 65-74 yaş grubunda 550, 65 yaş altındaysa yaklaşık 300 ölüm kaydedildi.

CAN KAYBI BİR HAFTADA 4 BİNİ AŞTI

RKI'nin verilerine göre, 22-28 Haziran tarihlerini kapsayan ve sıcak hava dalgasının zirve yaptığı haftada aşırı sıcaklarla bağlantılı 4 bin 310 kişi yaşamını yitirdi.

Enstitünün daha önce yayımladığı raporda ise yılın 15-25'inci haftaları arasında 810 sıcak kaynaklı ölüm bildirilmişti.

SICAKLIK REKORU KIRILDI

Haziran ayının son günlerinde Avrupa genelinde etkili olan sıcak hava dalgası Almanya'da da rekor sıcaklıklara neden oldu.

Brandenburg eyaletindeki Coschen'de 28 Haziran'da 41,7 derece ölçülerek ülke genelinde yılın en yüksek sıcaklığı kaydedildi. (AA)