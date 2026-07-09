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Halk TV Dünya Milyonlarca Türk'ün yaşadığı Avrupa devinde can kaybı rekor kırdı

Milyonlarca Türk'ün yaşadığı Avrupa devinde can kaybı rekor kırdı

Milyonlarca Türk'ün yaşadığı Almanya, bilinen iklim koşullarının üstünde sıcaklarla mücadele etti. Robert Koch Enstitüsü'nün raporuna göre 2026'nın 15. haftasından 26. haftasına kadar aşırı sıcakların etkisinde can kaybı sayısı rekor kırdı.

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Milyonlarca Türk'ün yaşadığı Avrupa devinde can kaybı rekor kırdı

Almanya'da bu yıl etkili olan aşırı sıcaklık ölüm sayısında rekor artışa neden oldu. Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) yayımladığı rapora göre, yılın 15'inci ile 26'ncı haftaları arasında aşırı sıcaklarla bağlantılı yaklaşık 5 bin 120 kişi hayatını kaybetti.

BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ YAŞLILAR OLUŞTURDU

Rapora göre, 28 Haziran'a kadar aşırı sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirenlerin 2 bin 950'si 85 yaş ve üzerindeki kişilerden oluştu. Aynı dönemde 75-84 yaş grubunda 1320, 65-74 yaş grubunda 550, 65 yaş altındaysa yaklaşık 300 ölüm kaydedildi.

Milyonlarca Türk'ün yaşadığı Avrupa devinde can kaybı rekor kırdı - Resim : 1

CAN KAYBI BİR HAFTADA 4 BİNİ AŞTI

RKI'nin verilerine göre, 22-28 Haziran tarihlerini kapsayan ve sıcak hava dalgasının zirve yaptığı haftada aşırı sıcaklarla bağlantılı 4 bin 310 kişi yaşamını yitirdi.

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Enstitünün daha önce yayımladığı raporda ise yılın 15-25'inci haftaları arasında 810 sıcak kaynaklı ölüm bildirilmişti.

SICAKLIK REKORU KIRILDI

Haziran ayının son günlerinde Avrupa genelinde etkili olan sıcak hava dalgası Almanya'da da rekor sıcaklıklara neden oldu.

Milyonlarca Türk'ün yaşadığı Avrupa devinde can kaybı rekor kırdı - Resim : 3

Brandenburg eyaletindeki Coschen'de 28 Haziran'da 41,7 derece ölçülerek ülke genelinde yılın en yüksek sıcaklığı kaydedildi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Almanya Sıcak Ölüm
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