Mekke Savunma Anlaşması genişliyor: Bangladeş'ten dikkat çeken açıklama

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesi gündemde. Bangladeş Dışişleri'nden Sorumlu Devlet Bakanı Humayun Kabir, Dakka yönetiminin üçlü savunma düzenlemesine katılması yönünde davet aldığını açıkladı.

Kabir, davetin hangi ülkeden geldiğine ilişkin ayrıntı paylaşmazken, Reuters'a konuşan konuya yakın bir kaynak teklifin Suudi Arabistan tarafından Bangladeş'e iletildiğini iddia etti. Bangladeşli Bakan, İslam ülkeleri arasında bölgesel bir güvenlik mekanizması oluşturulması halinde ülkesinin buna katılımı değerlendirmesinin doğal olduğunu belirterek, “Konuya olumlu yaklaşılıyor” mesajını verdi.

ANLAŞMA YALNIZCA ORTADOĞU'YLA SINIRLI KALMAYACAK

Mekke Ortak Savunma Anlaşması taraflardan birine yönelik silahlı saldırının üç ülkenin tamamına yapılmış kabul edilmesini öngörüyor.

Bangladeş'in olası katılımı ise anlaşmanın yalnızca Ortadoğu'yla sınırlı olmayan bir güvenlik yapılanmasına dönüşmesi açısından önem taşıyor. Dakka yönetimi bugüne kadar büyük güç rekabetleri ve bölgesel bloklaşmalar arasında mesafeli bir politika izlemeye çalışırken, ülkenin bulunduğu Güney Asya'da Hindistan ve Pakistan arasındaki rekabet güvenlik denkleminde belirleyici konumda.

BANGLADEŞ'İN KATILIMI HİNDİSTAN'I RAHATSIZ EDER Mİ?

Bangladeş'in Pakistan'la aynı ortak savunma mekanizmasında yer almasının, özellikle Hindistan açısından yeni bir güvenlik boyutu yaratabileceği öne sürüldü. Yeni Delhi ile İslamabad arasındaki uzun süreli gerilimin yanı sıra Hindistan'ın İsrail'le güçlü savunma ve stratejik ilişkiler yürütmesi, Dakka'nın böyle bir ittifaka katılımının bölgesel dengeler üzerindeki etkisini daha da önemli hale getiriyor.

Öte yandan Bangladeş ile Hindistan arasındaki ilişkilerde de son dönemde dikkat çeken başlıklar bulunuyor. Dakka yönetimi, 2024'te kitlesel protestoların ardından görevinden ayrılarak Hindistan'a giden eski Başbakan Şeyh Hasina'nın iadesini talep etmişti.

MISIR DA KATILABİLİR

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın genişletilmesine yönelik görüşmelerde Mısır'ın da adı öne çıkıyor. Anlaşmanın başlangıçta Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında üçlü bir yapı olarak tasarlandığı, ancak daha sonra Kahire'nin de bu güvenlik mekanizmasına dahil edilmesi için girişimlerde bulunulduğu belirtildi.

Middle East Eye'a konuşan ve müzakereler hakkında bilgi sahibi Ankara merkezli bir kaynak, Türkiye'nin Mısır'ı anlaşmaya dahil etmek için yoğun diplomatik çaba yürüttüğünü ve Kahire'ye resmi teklif sunduğunu söyledi. Ancak Mısır'ın anlaşmaya katılmaya hazır olmadığı yönündeki değerlendirmenin ardından Ankara, Riyad ve İslamabad'ın üçlü formatta ilerleme kararı aldığı aktarıldı.

MISIR'IN OLASI KATILIMI NEDEN ÖNEMLİ?

Askeri kapasitesi ve bölgesel ağırlığı nedeniyle Mısır'ın olası katılımı, anlaşmanın stratejik önemini önemli ölçüde artırabilecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Kahire'nin özellikle Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi, Ortadoğu'daki diplomatik girişimler ve Afrika'daki gelişmeler konusunda Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan'la son dönemde daha fazla ortak pozisyon aldığına dikkat çekildi.