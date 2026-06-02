'Manyağın tekisin ben olmasam hapisteydin!' Trump Netanyahu'ya ağzına geleni saydı

Axios haber sitesinin ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı iddiaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bugün erken saatlerde yaptığı telefon görüşmesinde sert bir çıkış yaptı. Trump, Lübnan Hizbullah'ı ile ateşkes sağlanmasını talep ederken, Netanyahu'ya küfürlü ifadeler kullandı ve başbakanı hapisten kurtardığını ileri sürdü.

TRUMP'TAN NETANYAHU'YA: "SEN MANYAĞIN TEKİSİN"

Axios'un bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, Trump'ın Netanyahu'ya verdiği mesaj şu şekilde özetlendi:

"Sen manyağın tekisin. Ben olmasaydım hapiste olurdun. Seni kurtarıyorum. Şimdi herkes senden nefret ediyor. Herkes bu yüzden İsrail'den nefret ediyor."

"HERKES İSRAİL'DEN NEFRET EDİYOR"

ABD'li yetkililer, "Trump'ın Hizbullah'ın İsrail'e defalarca ateş ettiğinin ve Kudüs yönetiminin buna yanıt verme hakkı olduğunu" iddia ettiğini, ancak son günlerde İsrail ordusunun orantısız yanıt vererek Washington'un İran ile ateşkesi uzatma çabalarını riske attığına inandığını söyledi. İran'ın, Lübnan'da sağlanacak bir ateşkese bağlı olarak anlaşmaya yanaştığı belirtildi.

'HER ŞEYİN HALLEDİLDİĞİNDEN EMİN OL'

Yetkiliye göre Trump, Netanyahu'yu görüşmede "ezdi" ve daha sonra sakinleşerek "Bibi, 'Tamam, tamam, sadece her şeyin halledildiğinden emin ol' dedi" ifadeleri kullanıldı.

"BEN OLMASAYDIM HAPİSTEYDİN"

ABD'li yetkililer ayrıca Trump'ın Netanyahu'ya, onu hapisten kurtardığını söylediğini aktardı. Bu ifadenin, Trump'ın uzun süredir devam eden bir yolsuzluk davasının ortasında olan başbakanın affedilmesi için Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a yaptığı kamuoyu çağrılarına atıfta bulunduğu belirtildi. Netanyahu'nun ofisi, konuyla ilgili yorum talebine yanıt vermedi.