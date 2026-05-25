Maden faciası: Aynı aileden 13 kişi öldü

Angola'nın kuzeyinde bulunan Bengo eyaletine bağlı Nambuangongo kasabasında yasa dışı bir altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Polis Sözcüsü Gaspar Luis Inacio, olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

TOPRAK KAYMASINDA 28 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Inacio, terk edilmiş, kullanılmayan bir madende meydana gelen göçükte, ilk belirlemelere göre 28 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Hayatını kaybedenlerden 13'ünün aynı aileye mensup olduğu bilgisi de verildi.

YARALILAR HASTANEDE, ARAMA KURTARMA SÜRÜYOR

Madenden yaralı halde çıkarılan 3 kişinin hastanede tedavi altına alındığını aktaran Inacio, bu kişilerin sağlık durumunun stabil olduğunu ifade etti. Inacio, madende oldukları tespit edilen 2 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

