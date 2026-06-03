Madagaskar'da kaçak maden sahasında göçük: 11 işçi öldü

Madagaskar'ın doğusundaki Vatomandry ilçesinde bulunan bir altın madeni sahasında göçük meydana geldi. Yaşanan feci kazada 11 maden işçisi yaşamını yitirdi.

YASA DIŞI SAHADA GÖÇÜK YAŞANDI

Ulusal basında yer alan haberlere göre olay, Vatomandry ilçesine bağlı Niherenana bölgesinde meydana geldi. Yasa dışı olarak altın madenciliği faaliyetlerinin yürütüldüğü sahada henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük oluştu.

11 İŞÇİ CAN VERDİ

Meydana gelen göçüğün ardından toprak altında kalan 11 işçi hayatını kaybetti. Olayın hemen ardından söz konusu maden sahasındaki tüm faaliyetler tamamen durduruldu. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

GÜVENLİK YETERSİZ, KAYIT DIŞI FAALİYET ÇOK

Madagaskar'da yüz binlerce insanın geçim kaynağı olan küçük ölçekli altın madenciliği sektöründe, yetersiz güvenlik önlemleri ve kayıt dışı (yasa dışı) yürütülen faaliyetler sebebiyle zaman zaman bu tür ölümcül maden kazaları meydana geliyor. ( AA)