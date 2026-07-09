Macaristan Başbakanı Erdoğan'ın hediye silahını paylaştı: Alışılmadık

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirveye katılan liderlere isimlerinin işlendiği bir revolver ve mühimmat hediye ettiği iddiası uluslararası basında yer aldı.

Macaristan'da nisan ayında yapılan seçimlerin ardından başbakan olan Peter Magyar'dan hediyeyi alışılmadık bulunduğunu belirten bir açıklama geldi.

Magyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde alışılmadık bir hediye: Üzerine adımın kazındığı, mühimmatıyla birlikte bir Magnum revolver..." ifadelerini kullandı.

Silahın namlusunda Peter Magyar yazarken kabzasında Ankara NATO Zirvesi tarihleri ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın amblemleri bulunuyor.

İNGİLİZ BAŞBAKAN SİLAHI ÜLKESİNE SOKAMADI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ülkesine dönüş yolunda gazetecilere yaptığı açıklamada gündeme geldi. Guardian'ın haberine göre Starmer, İngiltere'ye silah sokmanın yasal olmaması nedeniyle söz konusu hediyeyi beraberinde götürmediğini, etkisiz hale getirilmesi amacıyla Ankara'daki İngiltere Büyükelçiliği'nde bıraktığını söyledi.