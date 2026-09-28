Macaristan Başbakanı Magyar’ın dokunulmazlığı kaldırıldı

Macaristan’da Başbakan Péter Magyar hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Parlamento, savcılığın Magyar’ın dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki talebini pazartesi günü yapılan olağanüstü oturumda kabul etti.

Karar, 139 oyla ve karşı oy ya da çekimser oy kullanılmadan alındı. Böylece savcılığın Magyar’ı şüpheli sıfatıyla sorgulamasının ve soruşturma kapsamında gerekli görülmesi halinde dava sürecinin başlatılmasının önü açılmış oldu.

DOSYANIN MERKEZİNDE TELEFON SORUŞTURMASI VAR

Soruşturmanın temelini 21 Haziran 2024 gecesi Budapeşte’deki bir eğlence mekanında yaşanan olay oluşturuyor.

Avrupa Parlamentosu’na sunulan resmi belgelerdeki savcılık anlatımına göre Magyar, kendisini cep telefonuyla görüntüleyen bir kişiyle tartıştı. Tartışma sırasında telefonu kişinin elinden aldığı, cihazı cebine koyarak mekandan uzaklaştığı ve taraflar arasında ikinci bir tartışmanın daha yaşandığı belirtildi.

Güvenlik görevlilerinin tarafları mekandan çıkarmasının ardından, telefonun geri verilmesini isteyen kişiye rağmen Magyar’ın cihazı Tuna Nehri’ne attığı iddia edildi. Polis dalgıçlarının daha sonra telefonu nehirden çıkardığı ve yaklaşık 130 bin-150 bin forint değerindeki cihazı çalışır durumda sahibine teslim ettiği Avrupa Parlamentosu belgelerinde yer aldı.

PARLAMENTO ÜYESİYDİ

Olay gerçekleştiğinde Magyar Avrupa Parlamentosu üyesiydi. Macaristan makamları bu nedenle daha önce Avrupa Parlamentosu’ndan da dokunulmazlığının kaldırılmasını istemişti.

Avrupa Parlamentosu ise 7 Ekim 2025'te Magyar’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin talep hakkında karar vermişti. Avrupa Parlamentosu kayıtlarına göre söz konusu süreç daha sonra tamamlandı.

Magyar’ın Avrupa Parlamentosu üyeliğinin sona ermesinin ardından dosya Macaristan’daki parlamento dokunulmazlığı çerçevesinde yeniden gündeme geldi.

MAGYAR'DAN "SAÇMALIK" TEPKİSİ

Magyar, soruşturma nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılmasını kendisi de istedi. Başbakan, hakkındaki sürecin ilerlemesinin önünde engel bulunmasını istemediğini ve kendisini aklamak amacıyla soruşturmada iş birliği yapacağını açıkladı.

Magyar, kendi dosyasının eski Başbakan Viktor Orbán döneminde görev yapan eski bakanlar hakkındaki yolsuzluk soruşturmalarıyla aynı çerçevede değerlendirilmesine tepki gösterdi.

Başbakan, hakkındaki suçlamaları “saçmalık” olarak nitelendirirken soruşturmanın siyasi rakipleri tarafından kendisini hedef almak amacıyla kullanıldığını savundu. Magyar ayrıca daha önce yaşananları başarısız olduğunu söylediği bir “siyasi karakter suikastı girişimi” olarak tanımladı.

Parlamentodaki oylama öncesinde ise dokunulmazlığın kaldırılmasını kendisinin istediğini yineledi. Güncel parlamento sürecinde Magyar’ın yanı sıra iki eski bakanın dokunulmazlıkları da aynı oturumda kaldırıldı.

İKİ ESKİ BAKANIN DA DOKUNULMAZLIKLARI KALDIRILDI

Parlamentonun gündemindeki diğer iki isim, eski Kültür ve İnovasyon Bakanı Balázs Hankó ile eski Ulusal Kalkınma Bakanı Miklós Seszták oldu.

Hankó hakkında yürütülen soruşturma, Ulusal Kültür Fonu (NKA) kaynaklarının kullanımına ilişkin. Savcılık, 2025 Eylül-2026 Mart döneminde 1079 destek başvurusunda toplam 17,3 milyar forintlik kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla Hankó hakkında özellikle önemli miktarda zarara neden olan kötüye kullanım şüphesi bulunduğunu belirtti. Savcılığa göre kaynakların bir bölümünün 2026 parlamento seçimlerinin kampanya giderleri ve başvuru sahiplerinin kişisel amaçları için kullanıldığı iddia edildi.

Eski Ulusal Kalkınma Bakanı Seszták hakkında ise soruşturma, Volánbusz ile bağlantılı kamu ihaleleri ve rüşvet iddiaları üzerine yürütülüyor.

Savcılık soruşturmasına göre Seszták'ın, 2015-2018 yılları arasında Volánbusz ile sözleşmeli şirketlerin temsilcilerinden aracı kişiler üzerinden 11 milyar forintten fazla haksız menfaat aldığı şüphesi bulunuyor. Ayrıca devlet tarafından gerçekleştirilen bazı inşaat yatırımlarıyla bağlantılı olarak da bir şirketler grubunun, sözleşme bedellerinin yüzde 10'unu geri verme teklifinde bulunduğu ve bu kapsamda 1 milyar forintten fazla haksız menfaat sağlandığının değerlendirildiği aktarıldı.

Üç isim hakkında verilen dokunulmazlık kararlarının her biri 139 oyla, karşı oy ve çekimser oy olmadan kabul edildi.

ÖZEL HAYATINA İLİŞKİN İDDİALAR DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Macaristan Başbakanı hakkında son dönemde kamuoyuna yansıyan tartışmalar yalnızca telefon soruşturmasıyla sınırlı kalmadı.

Magyar’ın eski eşi ve eski Adalet Bakanı Judit Varga, 2024 yılında Magyar’ın yayımladığı gizli bir ses kaydının ardından eski eşini evlilikleri sırasında aile içi şiddet ve psikolojik baskı uygulamakla suçladı. Varga, kayıtta yer alan bazı ifadeleri korku ve baskı altında söylediğini savundu. Magyar ise suçlamaları reddetti ve bunların siyasi amaçlarla kullanıldığını ileri sürdü.

İddialar sonraki yıllarda da gündeme geldi. Ancak bunlar Magyar hakkında kesinleşmiş bir suç tespiti olarak değil, tarafların birbirine yönelik suçlamaları şeklinde kamuoyuna yansıdı.

UYUŞTURUCU İDDİALARI GÜNDEME TAŞINDI

Magyar, Şubat 2026'da bu kez uyuşturucu kullandığı yönündeki iddialarla karşı karşıya kaldı.

Euronews ve Bloomberg'in aktardığına göre Magyar, eski kız arkadaşıyla gizlice kaydedildiğini söylediği görüntüler üzerinden gündeme gelen uyuşturucu suçlamalarını reddetti. Magyar, 2024'te bulunduğu bir dairede yasa dışı maddeler bulunmuş olabileceğini kabul ederken, “hayatında hiç uyuşturucu kullanmadığını” söyledi. Ayrıca görüntülerin siyasi amaçlı bir itibarsızlaştırma operasyonunun parçası olduğunu savundu.

Euronews'a göre Magyar, eski kız arkadaşıyla söz konusu dairede rızaya dayalı cinsel ilişki yaşadığını kabul etmiş, ancak orada uyuşturucu kullanmadığını söylemişti. Magyar, kendisinin gizli bir kayıt ve siyasi şantaj girişiminin hedefi olduğunu öne sürmüştü. Fidesz temsilcileri ise görüntülerin yayılmasında herhangi bir rollerinin veya bilgilerinin bulunduğunu reddetmişti.

Böylece Macaristan Başbakanı açısından 2024'teki gece kulübü olayından kaynaklanan telefon soruşturması yeni bir aşamaya taşınırken, Magyar’ın geçmişte gündeme gelen özel hayatına ilişkin tartışmalar da siyasi gündemdeki yerini korudu.