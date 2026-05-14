Letonya'da koalisyon depremi: Başbakan istifa etti

Letonya'da İlericiler Partisi'nin hükümetten ayrılmasının ardından Başbakan Evika Silina, görevini bıraktığını duyurdu.

İlericiler Partisi'nin koalisyondan ayrılmasıyla, lideri olduğu Yeni Birlik ittifakı parlamento çoğunluğunu kaybeden Başbakan Silina; sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "zor ama dürüst bir karar alarak" görevinden istifa ettiğini bildirdi.

"İSTİFA EDİYORUM AMA PES ETMİYORUM"

Paylaşımında, önceliğinin Letonya halkının refahı ve güvenliği olduğunu belirten Başbakan; partiler ve koalisyonların değişebileceğini ancak Letonya'nın kalıcı olduğunu vurguladı. Siyasi kıskançlık ve dar parti çıkarlarının sorumluluğun önüne geçtiğini savunan Silina, güçlü bir savunma bakanı adayı yerine "krizin tercih edildiğini" kaydetti.

Šodien esmu pieņēmusi smagu, bet godīgu lēmumu - atkāpties no Ministru prezidentes amata.



Mana prioritāte tagad un vienmēr ir bijusi Latvijas cilvēku labklājība un drošība. Partijas un koalīcijas mainās, bet Latvija paliek. Un mana atbildība sabiedrības priekšā ir pāri visam.… — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) May 14, 2026

Koalisyondaki farklı siyasi güçleri ülkenin istikrarı için bir arada tuttuğunu ifade eden Silina, "İstifa ediyorum ama pes etmiyorum ve gitmiyorum." dedi. Silina'nın istifası, iktidar koalisyonunun parçası olan İlericiler Partisi'nin 13 Mayıs'ta hükümete desteğini çektiğini açıklamasının ardından geldi.

LETONYA İÇİN KRİTİK TOPLANTI CUMA GÜNÜ

Anayasaya göre hükümet liderini seçmekle görevli olan Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, yarın parlamentodaki siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelecek.

İlericiler Partisi'nden Savunma Bakanı Andris Spruds, Rus hava sahasından Letonya'ya giren insansız hava araçlarıyla (İHA) ilgili olayların yönetiliş biçimi nedeniyle geçtiğimiz günlerde görevden alınmıştı.

Söz konusu İHA'ların daha sonra Ukrayna'ya ait olduğu açıklanmıştı. Çok sayıda İHA'nın 7 Mayıs'ta Rusya'dan Letonya hava sahasına girdiği tespit edilmiş, bunlardan ikisi Letonya topraklarına düşmüştü. (AA)