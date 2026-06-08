Kuzey Kore'de tarihi gün! Şi Cinping 7 yıl aradan sonra Pyongyang’da

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, sabah saatlerinde Pekin’den ayrılarak Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’a ulaştı. Çin devlet ajansının geçtiği bilgilere göre bu ziyaret, Şi’nin 7 yıl aradan sonra Kuzey Kore’ye gerçekleştirdiği ilk resmi temas olma özelliğini taşıyor.

Heyette Şi Cinping’e eşi Peng Liyüen’in yanı sıra Çin Komünist Partisi üst düzey yöneticilerinden Cai Qi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi de eşlik ediyor. Ziyaret aynı zamanda Çin liderinin bu yılki ilk dış seyahati olarak kayıtlara geçti.

Pyongyang’da Şi’nin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile kapsamlı görüşmeler yapacağı bildirildi. Görüşmelerin hem liderler düzeyinde hem de heyetler arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Masada iki ülke arasındaki siyasi koordinasyon, bölgesel güvenlik başlıkları ve ekonomik iş birliği konularının yer alacağı ifade edildi.

KÜRESEL GERİLİMLERİN ORTASINDA ZİYARET

Şi Cinping’in Pyongyang ziyareti, ABD ve Rusya liderlerinin son dönemde Çin’e yaptığı temasların ardından gelmesi nedeniyle dikkat çekti. Washington ve Moskova’nın Pekin ile yürüttüğü görüşmeler, küresel güç mücadelesinin yeni bir aşamaya geçtiği yorumlarına yol açmıştı.

ABD tarafı, Kuzey Kore’nin nükleer programına ilişkin uluslararası hedeflerde ortak tutum vurgusu yaparken, Rusya ise Pyongyang’a yönelik yaptırımlara karşı çıkan açıklamalarla öne çıkmıştı.

YENİ DÖNEM SİNYALİ Mİ?

Analistler, Şi’nin Pyongyang temaslarını yalnızca ikili ilişkiler çerçevesinde değil, daha geniş bir jeopolitik denge arayışı olarak değerlendirdi. Çin’in hem Batı’nın baskı politikalarını hem de Rusya ve Kuzey Kore ile kurduğu yakınlığı aynı anda yönetmeye çalıştığı ifade edildi.

Ziyaretin, Asya-Pasifik bölgesinde güvenlik politikalarını ve uluslararası ittifakların yönünü etkileyebilecek yeni bir diplomatik sürecin başlangıcı olabileceği yorumları yapıldı.