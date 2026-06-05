Dünyanın gözü bu ziyarette! Şi, 7 yıl aradan sonra Kuzey Kore'ye gidiyor

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yedi yıl aradan sonra gelecek hafta Kuzey Kore'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Uluslararası İlişkiler Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Şi'nin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un daveti üzerine 8-9 Haziran tarihlerinde Pyongyang'da temaslarda bulunacağı duyuruldu.

SINIRLI TEMASIN ARDINDAN İLK

Ziyaret kapsamında Şi Cinping ile Kim Jong-un'un hem baş başa hem de heyetler arası görüşmeler yapması bekleniyor. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Kore Yarımadası'ndaki gelişmeler, bölgesel güvenlik meseleleri ve uluslararası gündemin ele alınacağı da belirtildi.

Şi Cinping, Kuzey Kore'ye son ziyaretini Haziran 2019'da gerçekleştirmişti. Covid-19 salgınının ardından iki ülke arasındaki üst düzey temasların sınırlı kaldığı dönemin ardından yapılacak ziyaret, Pekin-Pyongyang ilişkilerinde yeni bir dönemin işareti olarak değerlendirildi.

İKİLİ EN SON ÇİN'DE BİR ARAYA GELMİŞTİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise son olarak Eylül 2025'te Çin'i ziyaret etmişti. Kim, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80'inci yılı kapsamında Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit törenine katılmış, burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başta olmak üzere birçok liderle bir araya gelmişti. Bu ziyaret, Kim'in ilk kez geniş katılımlı çok taraflı bir uluslararası etkinlikte yer alması açısından dikkat çekmişti.

Söz konusu törende Şi Cinping'in, Vladimir Putin ve Kim Jong-un ile birlikte ön sırada görüntü vermesi Batılı çevrelerde Washington ve müttefiklerine yönelik siyasi bir mesaj olarak yorumlanmıştı.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ HIZLANDI

Şi'nin Kuzey Kore ziyareti, uluslararası diplomasi trafiğinin yoğunlaştığı bir döneme denk geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın 13-15 Mayıs tarihlerinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ise 19-20 Mayıs'ta Çin'e gerçekleştirdiği resmi ziyaretlerin hemen ardından planlanan temas, zamanlaması nedeniyle dikkat çekti.

Trump'ın Pekin ziyaretinde ABD ve Çin tarafları, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması hedefi konusunda ortak görüş bildirmişti. Putin'in ziyaretinde yayımlanan ortak açıklamada ise Moskova ve Pekin, Kuzey Kore'ye yönelik diplomatik izolasyon girişimleri ile ekonomik yaptırımlara karşı olduklarını vurgulamıştı.

Bu gelişmeler ışığında Şi Cinping'in Pyongyang temaslarının yalnızca ikili ilişkiler açısından değil, ABD-Çin-Rusya-Kuzey Kore eksenindeki güç dengeleri bakımından da önemli sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.