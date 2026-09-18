Küçük kıza yaptıkları kan dondurdu! Koşu bandına zincirleyip kirli tuvalet suyu içirdiler

ABD’nin California eyaletinde 7 yaşındaki bir kız çocuğunun yaşadığı korkunç işkence, evden kaçıp bir komşunun kapısını çalmasıyla ortaya çıktı.

İŞKENCELER KAN DONDURDU

San Diego County’nin güneydoğusundaki Boulevard adlı küçük yerleşimde yaşayan çocuk, biyolojik amcası 39 yaşındaki Devin Hughes ve onun 32 yaşındaki partneri Kayla Reynolds ile aynı mobil evde kalıyordu.

Savcılığın açıklamasına göre çift, küçük kıza yıllar boyunca sistematik şekilde kötü muamelede bulundu. Çocuğun tuvaletini tutmaya zorlandığı, altına kaçırdığında ise kendi dışkısını temizlemesi için dilini kullanmaya zorlandığı belirtildi.

Küçük kızın saçlarının çakıyla kesildiği, elektronik sigara cihazlarıyla vücudunun yakıldığı ve aç bırakıldığı kaydedildi. Çiftin ayrıca çocuğa kirli tuvalet suyu içirdiği ve yerde uyumaya zorladığı bildirildi.

KOŞU BANDINA ZİNCİRLEDİLER

Savcılık, çiftin çocuğu sık sık kablo kilidiyle bir koşu bandına bağladığını açıkladı. Küçük kızın zaman zaman ellerinin arkasından plastik kelepçeyle bağlandığı da belirlendi.

Temmuz 2025'te evden kaçmayı başaran çocuk, yakındaki bir komşunun evine sığındı. Komşusuna amcası ve partnerinin kendisine kötü muamele ettiğini anlatan kız, ondan yanında kalmasına izin vermesini istedi.

Komşunun polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen şerif ekipleri, çocuğun vücudunda çok sayıda morluk, yara izi, yanık ve göz çevresinde belirgin bir darbe izi tespit etti.

Çocuk, polise amcasının ellerini arkadan plastik kelepçeyle bağladığını, ardından ayağına takılarak düşmesine neden olduğunu ve bu olayda gözünün çevresinde büyük bir morluk oluştuğunu anlattı.

EVDEKİ DELİLLER DEHŞETİ ORTAYA ÇIKARDI

Polis ekiplerinin mobil evde yaptığı aramada ise çocuğun anlattıklarını destekleyen çok sayıda delil bulundu. Evde plastik kelepçeler, kablo kilitleri ve elektronik sigara cihazları ele geçirildi.

Savcılık ayrıca evin yaşam koşullarını da “korkunç” olarak nitelendirdi.

Hastaneye kaldırılan çocuk, Rady Children’s Hospital’da tedavi altına alındı. Hastanede kaldığı süre boyunca yaklaşık 2,3 kilogram alan kız çocuğu, daha sonra bir aile yakınının yanına yerleştirildi.

San Diego Bölge Savcısı Summer Stephan, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “7 yaşındaki bir çocuğa uygulanan istismarın boyutu korkunç ve yürek parçalayıcı” ifadelerini kullandı.

Hughes ve Reynolds, mart ayında aralarında işkence, çocuk istismarı, ağır bedensel yaralanmaya neden olabilecek saldırı ve diğer suçların bulunduğu 15 ağır suçlamayı kabul etti.

Çift, verilen karar kapsamında 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.