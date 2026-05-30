Kore'li otomotiv devi 25 bin robot işçiyi fabrikasına yerleştiriyor

Hyundai Motor Group, Boston Dynamics ve Google DeepMind ile ortaklaşa yürüttüğü projeyle 2028'den itibaren üretim hatlarına 25 binden fazla Atlas model insansı robot konuşlandıracak. Otomotiv tarihinde benzeri görülmemiş bu hamle, fabrika üretiminin tanımını değiştirmeyi hedefliyor.

İLK DURAK ABD'DEKİ METAPLANT

Hyundai bünyesindeki Boston Dynamics tarafından geliştirilen yeni nesil Atlas robotu, CES 2026 fuarında fabrika ortamında çalışmaya hazır haliyle tanıtılmıştı. Robotlar ilk olarak ABD'nin Georgia eyaletindeki Metaplant America tesisinde göreve başlayacak.

2028 yılında lojistik ve parça taşıma işleriyle başlayacak süreç, 2030'dan itibaren hassas montaj faaliyetlerini de kapsayacak şekilde genişletilecek. Ardından Güney Kore ve Hindistan'daki tesislere de kademeli geçiş planlanıyor.

YILDA 30 BİN ROBOT, 300 BİN AKTÜATÖR

Hyundai, insansı robot üretiminde yıllık 30 bin adet kapasiteye ulaşmayı hedefliyor. Robotların mekanik eklemlerini oluşturan ve üretim maliyetinin büyük bölümünü temsil eden aktüatörlerden yılda 300 binden fazla üretilmesi planlanıyor. ABD'de bu bileşenler için özel satın alma ofisleri kurulacak.

TEK TEK PROGRAMLAMA DÖNEMİ BİTİYOR

Projenin en dikkat çekici boyutu "yazılım tanımlı fabrika" vizyonu. Her robota ayrı ayrı kod yüklenmesi yerine, merkezi bir yapay zeka sistemi tüm insansı robotları eş zamanlı olarak koordine edecek.

Üretim talebi değiştikçe robotların görevleri gerçek zamanlı olarak yeniden dağıtılacak. Hyundai, bu birimin liderliğine Singapur İnovasyon Merkezi yöneticisi Alpesh Patel'i getirdi.

GOOGLE DEEPMİND ROBOTLARI EĞİTECEK

ABD'de kurulacak insansı robot eğitim merkezinde Google DeepMind'ın takviyeli öğrenme teknikleri kullanılacak. Robotlar simüle edilmiş ortamlarda deneme-yanılma yöntemiyle yeni görevleri kendi kendilerine öğrenecek. Her üretim değişikliğinde manuel yeniden programlama zorunluluğu ortadan kalkacak.

İŞ GÜCÜ TARTIŞMASI YENİDEN ALEVLENDİ

Hyundai'nin 25 bin robotluk hamlesi, fabrikalarda insansı robotların işçilerle yan yana çalıştığı yeni bir çağın kapısını aralarken tartışmaları da beraberinde getirdi. Robotların fabrika işçilerinin yerini tamamen alıp almayacağı, yoksa tamamlayıcı bir rol mü üstleneceği sorusu sektörün gündemine oturdu. Tekrarlayan ve fiziksel güç gerektiren işlerde robotların devreye girmesi şantiye koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor ancak istihdam üzerindeki etkileri yakından izlenecek.