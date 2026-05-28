Çin robotlara okul açtı: 100'den fazla insansı robot Şanghay'da eğitim görüyor

Şanghay'ın teknoloji üssü Zhangjiang'da kurulan 5 bin metrekarelik inovasyon merkezinde yaklaşık bir düzine farklı şirkete ait 100'den fazla insansı robot yoğun bir eğitim programından geçiyor.

Robotlar tişört katlama, raf düzenleme ve ekipman temizleme gibi 45 temel beceriyi öğreniyor. Her bir hareket günde 600 kez tekrarlanıyor, insan operatörler süreci izleyip hataları anında düzeltiyor.

Program bir nevi hızlandırılmış okul mantığıyla çalışıyor. Bir insan 80 yıllık ömrünün yüzde 15 ila 20'sini, yani 15-20 yılını eğitime ayırıyor. Bu robotlar aynı süreci bir yıldan kısa sürede tamamlamayı hedefliyor. Yılın başında "ilkokul" düzeyinde başlayan robotların yıl sonuna kadar yüzlerce beceriye sahip olması planlanıyor.

VERİ ORTAKLAŞA PAYLAŞILIYOR

Merkezin en kritik özelliği rekabetçi şirketlerin verilerini ortak bir havuzda buluşturması. Günlük 50 bin veri noktası üretilen merkezde yılda yaklaşık 10 milyon bilgi toplanıp derleniyor.

Bu veriler katılımcı şirketler arasında doğrudan paylaşılıyor. Amaç her şirketin ayrı ayrı altyapı kurarak kaynak ve zaman harcamasını önlemek, geliştirme sürecini toplu olarak hızlandırmak.

HEDEF: FABRİKADAN ÇIKMADAN EĞİTİM ALAN ROBOTLAR

Projenin uzun vadeli hedefi bilim kurguyu andırıyor. Merkezde toplanan tüm öğrenim verileri sentezlenerek kolektif bir "süper beyin" oluşturulacak. Bu sistem devreye girdiğinde markası ya da fiziksel yapısı ne olursa olsun Çin'de üretilen herhangi bir robot, fabrikasından hiç çıkmadan bulut üzerinden bu sisteme bağlanarak tüm becerileri anında kazanabilecek.

KÜRESEL ROBOT PAZARININ YARISI ZATEN ÇİN'İN ELİNDE

Çin şu anda küresel endüstriyel robot pazarının yüzde 54'ünü elinde bulunduruyor. Bu okul projesi, mevcut hakimiyeti insansı robot segmentine taşımayı amaçlıyor. Merkezden mezun olacak robotların ev içi hizmetlerden sanayiye, tıptan tarıma geniş bir yelpazede istihdam edilmesi planlanıyor.