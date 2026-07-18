Kanada'daki yangınlar ABD'yi boğdu! Trump milyarlarca dolarlık vergi resti çekti

Kanada'da etkisini sürdüren geniş çaplı orman yangınlarının oluşturduğu yoğun duman, ABD'nin Ortabatı ve Kuzeydoğu eyaletlerinde hava kalitesini ciddi şekilde düşürdü. Yaşanan gelişme iki komşu ülke arasında yeni bir diplomatik gerilime neden olurken, ABD Başkanı Donald Trump, Kanada yönetimini ihmalle suçlayarak ekonomik yaptırım tehdidinde bulundu.

GÜMRÜK VERGİLERİNE YANSIYACAK

Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, Kanada'nın ormanlarını yeterince koruyamadığını savunarak, ABD'nin "gereksiz yere kirli ve sağlıksız havanın istilasına uğradığını" öne sürdü. Yangınların yol açtığı hava kirliliğinin Amerikan ekonomisine milyarlarca dolarlık zarar verdiğini iddia eden Trump, bu maliyetin Kanada'nın halihazırda ödediği gümrük vergilerine ekleneceğini söyledi.

Yaşanan durumu "tamamen kabul edilemez" ve "kasıtlı ihmal" olarak nitelendiren Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüşeceğini de açıkladı.

KANADA'DAN JET YANIT

Kanada hükümeti ise suçlamalara yanıt verdi. Acil Durum Yönetimi ve Toplumsal Dayanıklılık Bakanı Eleanor Olszewski, ülkenin 2020 yılından bu yana ormanların korunması, sürdürülebilir yönetimi ve yangınların önlenmesi amacıyla 12 milyar Kanada doları yatırım yaptığını belirtti. Olszewski, Kanada ile ABD'nin yıllardır sınırın iki tarafındaki yangınlarla ortak mücadele yürüttüğünü hatırlatarak, önceliklerinin vatandaşların güvenliği ve risk altındaki toplulukların korunması olduğunu ifade etti.

KURAKLIK NEDENİYLE ARTIYOR

İklim bilimciler ise Kanada'da son yıllarda yükselen sıcaklıklar ile uzun süreli kuraklık koşullarının ormanları çok daha kolay tutuşabilir hale getirdiğini, bu nedenle yangınların hem daha sık hem de daha yıkıcı yaşandığını vurguladı. Başbakan Mark Carney de birkaç gün önce yaptığı açıklamada, iklim değişikliğiyle mücadelede ABD'nin daha kapsamlı adımlar atması gerektiğini dile getirmişti.

Yangınların en yoğun görüldüğü bölge Ontario eyaletinin kuzeybatısı olurken, yıl başından bu yana yaklaşık 650 bin dönüm ormanlık alan kül oldu. Afet nedeniyle binlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken, tahliye edilenlere ev sahipliği yapan Thunder Bay kentinin Belediye Başkanı Ken Boshcoff, barınma kapasitesinin tamamen dolduğunu açıkladı.

ABD'DE ORMAN YANGINLARI ARTTI

Öte yandan yalnızca Kanada değil, ABD de bu yıl orman yangınları açısından zorlu bir dönem geçiriyor. Ulusal Kurumlar Arası Yangın Merkezi verilerine göre 2026'nın başından bu yana ülkede 3,7 milyon dönüm alan yanarken, son 10 yılın aynı dönem ortalaması 2,7 milyon dönüm seviyesinde bulunuyor. Uzmanlar, iklim koşullarındaki değişimin Kuzey Amerika genelinde yangın sezonlarını daha uzun ve daha yıkıcı hale getirdiği uyarısında bulundu.