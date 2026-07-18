Hava dünden beter olacak: Sıcak fırtınası erken başladı Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün açıkladığı haftalık hava durumumu raporunda pazar günü (yarın) batı bölgelerden başlayacak aşırı sıcaklarla yurdun büyük bölümünün mevsim normallerinin üzerine çıkacağını açıkladı. Haftanın ilerleyen günlerinde batıdan iç kesimlere uzanacağını belirterek uyardı. O sıcak hava dalgası beklenenden erken giriş yaptı. Öğle saatleri için 3 bölgeyi işaret etti.

Bugün Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'nun aşırı sıcaklık değerleriyle adeta kavrulması beklenirken Kuzey Ege kuvvetli rüzgarla nispeten rahatlarken Doğu Anadolu'nun güneyi de sıcakları taşıyacak rüzgarın etkisinde olacak. Doğu Karadeniz'de ise kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

HAVA DÜNDEN BETER OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Rüzgarın ise Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden saatte 30 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

SICAK FIRTINASI ERKEN BAŞLADI METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji verilerine göre bugün yurdun büyük bölümünde yağış beklenmezken sıcak hava özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da etkisini artıracak.

Ege Bölgesi'nde Denizli 38, İzmir ve Manisa 37, Muğla 36 dereceye ulaşacak. Akdeniz'de Antalya 38, Adana 35, Burdur 34 ve Hatay 32 derece olacak.

Güneydoğu Anadolu'da ise Diyarbakır 38, Şanlıurfa 39, Siirt 36 ve Mardin 35 dereceyle günün en sıcak illeri arasında yer alacak.

Meteoroloji'nin haftalık tahmininde pazar günü batı bölgelerden başlayarak yurdun büyük bölümüne yayılması beklenen sıcak hava dalgasının etkisi bugünden hissedilmeye başlarken, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi.

BUGÜN HAVA KAÇ DERECE OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta Karadeniz kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu

VAN °C, 30°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, güneyi öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan, Antalya Körfezi güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, kuzeyi gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50, Görüş: İyi.